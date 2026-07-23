Κόστος αερομεταφορών: Αύξηση 15,1% σημείωσαν οι τιμές στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Κόστος αερομεταφορών: Αύξηση 15,1% σημείωσαν οι τιμές στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Το Βέλγιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με 28,7%, ενώ ακολούθησε η Αυστρία με +22,3% και η Ελλάδα
Το κόστος των αερομεταφορών στην ΕΕ, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, συνεχίζει να κινείται με έντονες διακυμάνσεις, λόγω της αυξημένης ταξιδιωτικής ζήτησης, της εποχικότητας και των γεωπολιτικών επηρεάζουν σημαντικά το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι, παρά τις περιόδους αποκλιμάκωσης, οι αυξομειώσεις παραμένουν μεγάλες μεταξύ των κρατών-μελών, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μέση τιμή των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, παρουσίασε σημαντική μεταβλητότητα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026. Η εικόνα αυτή αντανακλά τόσο τις μεταβολές στη ζήτηση για ταξίδια όσο και την εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας, ενώ επηρεάζεται και από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον των μεταφορών.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2025 – Ιουνίου 2026, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν αυτές ενισχύθηκαν κατά 13,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Στη συνέχεια ακολούθησαν πιο ήπιες αυξήσεις κατά τους θερινούς μήνες.
Το 2026 ξεκίνησε με ετήσια μείωση των τιμών, ενώ ακολούθησαν αυξήσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, πριν σημειωθεί η έντονη πτώση του Απριλίου (-4,7%). Ωστόσο, ήδη από τον Μάιο η τάση αντιστράφηκε, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και τον Ιούνιο, όταν καταγράφηκε νέα αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση.
Οι μεγαλύτερες μεταβολές προήλθαν από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο τον συνολικό δείκτη τιμών. Οι τιμές των διεθνών πτήσεων εμφάνισαν εντονότερες μειώσεις σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, αλλά και ισχυρές αυξήσεις όταν η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε, καταγράφοντας άνοδο 14,1% τον Απρίλιο του 2025 και 8,7% τον Μάιο του 2026.
Τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές των διεθνών αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ οι τιμές των εγχώριων πτήσεων ενισχύθηκαν κατά 2,0%, επιβεβαιώνοντας ότι οι διεθνείς διαδρομές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των αεροπορικών μετακινήσεων.
Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών
Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από χώρα σε χώρα. Κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2026, οι ετήσιες μεταβολές στις τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών παρουσίασαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Βέλγιο, οι τιμές αυξήθηκαν και τους τρεις μήνες, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, σημειώνοντας άνοδο 41,5% τον Απρίλιο, 33,8% τον Μάιο και 28,7% τον Ιούνιο σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.
Στον αντίποδα, η Σλοβακία κατέγραψε τις μεγαλύτερες μειώσεις, με τις τιμές των αεροπορικών μεταφορών να υποχωρούν κατά 53,0% τον Απρίλιο, 48,2% τον Μάιο και 45,1% τον Ιούνιο.
Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2026, πριν επανέλθουν σε ανοδική τροχιά τον Μάιο. Τον Ιούνιο, το Βέλγιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με 28,7%, ενώ ακολούθησε η Αυστρία με +22,3% και η Ελλάδα, όπου οι τιμές των αεροπορικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,1% σε ετήσια βάση. Το στοιχείο αυτό κατατάσσει τη χώρα μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Ευρώπη, σε μια περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης και αυξημένης ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μέση τιμή των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, παρουσίασε σημαντική μεταβλητότητα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026. Η εικόνα αυτή αντανακλά τόσο τις μεταβολές στη ζήτηση για ταξίδια όσο και την εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας, ενώ επηρεάζεται και από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον των μεταφορών.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2025 – Ιουνίου 2026, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν αυτές ενισχύθηκαν κατά 13,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Στη συνέχεια ακολούθησαν πιο ήπιες αυξήσεις κατά τους θερινούς μήνες.
Το 2026 ξεκίνησε με ετήσια μείωση των τιμών, ενώ ακολούθησαν αυξήσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, πριν σημειωθεί η έντονη πτώση του Απριλίου (-4,7%). Ωστόσο, ήδη από τον Μάιο η τάση αντιστράφηκε, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και τον Ιούνιο, όταν καταγράφηκε νέα αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση.
Οι μεγαλύτερες μεταβολές προήλθαν από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο τον συνολικό δείκτη τιμών. Οι τιμές των διεθνών πτήσεων εμφάνισαν εντονότερες μειώσεις σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, αλλά και ισχυρές αυξήσεις όταν η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε, καταγράφοντας άνοδο 14,1% τον Απρίλιο του 2025 και 8,7% τον Μάιο του 2026.
Τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές των διεθνών αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ οι τιμές των εγχώριων πτήσεων ενισχύθηκαν κατά 2,0%, επιβεβαιώνοντας ότι οι διεθνείς διαδρομές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των αεροπορικών μετακινήσεων.
Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών
Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από χώρα σε χώρα. Κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2026, οι ετήσιες μεταβολές στις τιμές των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών παρουσίασαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Βέλγιο, οι τιμές αυξήθηκαν και τους τρεις μήνες, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, σημειώνοντας άνοδο 41,5% τον Απρίλιο, 33,8% τον Μάιο και 28,7% τον Ιούνιο σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.
Στον αντίποδα, η Σλοβακία κατέγραψε τις μεγαλύτερες μειώσεις, με τις τιμές των αεροπορικών μεταφορών να υποχωρούν κατά 53,0% τον Απρίλιο, 48,2% τον Μάιο και 45,1% τον Ιούνιο.
Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2026, πριν επανέλθουν σε ανοδική τροχιά τον Μάιο. Τον Ιούνιο, το Βέλγιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με 28,7%, ενώ ακολούθησε η Αυστρία με +22,3% και η Ελλάδα, όπου οι τιμές των αεροπορικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,1% σε ετήσια βάση. Το στοιχείο αυτό κατατάσσει τη χώρα μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Ευρώπη, σε μια περίοδο έντονης τουριστικής κίνησης και αυξημένης ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια.
Αντίθετα, στις μεγαλύτερες μειώσεις συγκαταλέγονται η Ουγγαρία (-13,6%) και η Πολωνία (-13,1%), γεγονός που αποτυπώνει τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά αεροπορικών μεταφορών.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
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