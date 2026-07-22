Τηλεφωνικές απάτες με AI: Η νέα συμβουλή των ειδικών όταν σηκώνετε το τηλέφωνο
Τηλεφωνικές απάτες με AI: Η νέα συμβουλή των ειδικών όταν σηκώνετε το τηλέφωνο
Οι απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη γίνονται ολοένα πιο πειστικές μέσω κλωνοποίησης φωνής - Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, διασταύρωση πληροφοριών και χρήση μυστικής λέξης για προστασία από οικονομικές απάτες
Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες. Οι παραδοσιακές ηλεκτρονικές απάτες, που βασίζονταν σε πρόχειρα email, κακογραμμένα μηνύματα ή εμφανώς ύποπτες ιστοσελίδες, δίνουν πλέον τη θέση τους σε πολύ πιο εξελιγμένες τεχνικές εξαπάτησης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλωνοποίηση φωνής, μια πρακτική που αξιοποιεί εργαλεία AI για να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός πραγματικού ανθρώπου.
Η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί έχουν αλλάξει ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική συντάκτρια Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους, η οποία έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί έχουν αλλάξει ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική συντάκτρια Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους, η οποία έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα