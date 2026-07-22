Τηλεφωνικές απάτες με AI: Η νέα συμβουλή των ειδικών όταν σηκώνετε το τηλέφωνο

Οι απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη γίνονται ολοένα πιο πειστικές μέσω κλωνοποίησης φωνής - Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, διασταύρωση πληροφοριών και χρήση μυστικής λέξης για προστασία από οικονομικές απάτες