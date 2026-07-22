Οι 4+1 φετινές συμφωνίες που αλλάζουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αγορά πληροφορικής
Οι 4+1 φετινές συμφωνίες που αλλάζουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αγορά πληροφορικής
Τι φέρνει η συμμαχία Βαρδινογιάννη, Λάτση, Ταμβακάκη στη Nova ICT – Τα deals που προηγήθηκαν και όσα… έπονται – Τα σενάρια, οι ξένοι, οι προοπτικές
Οι προοπτικές της εγχώριας αγοράς της πληροφορικής όχι μόνο παραμένουν ισχυρές για τη μετά RRF εποχή, αλλά προσελκύουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό το επενδυτικό ενδιαφέρον ηχηρών ονομάτων του επιχειρηματικού κόσμου.
Κάτι το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό φέτος. Το «διπλό deal» των τελευταίων ημερών για τη Nova ICT ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά άλλων εξελίξεων, που αλλάζουν σημαντικά, σε μετοχικό επίπεδο, τους συσχετισμούς των δυνάμεων στον κλάδο.
Περίπου στα μέσα της χρονιάς, Ιούλιο μήνα, έχουν ήδη καταγραφεί 4+1 συμφωνίες παρόμοιας δυναμικής, με κοινό χαρακτηριστικό τους ότι δεν πρόκειται για… απλές εξαγορές πλειοψηφικών ή μειοψηφικών μετοχικών μεριδίων σε εταιρείες από κάποιους πιο δυνατούς ομίλους (διότι έχει συμβεί και αυτό).
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κάτι το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό φέτος. Το «διπλό deal» των τελευταίων ημερών για τη Nova ICT ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά άλλων εξελίξεων, που αλλάζουν σημαντικά, σε μετοχικό επίπεδο, τους συσχετισμούς των δυνάμεων στον κλάδο.
Περίπου στα μέσα της χρονιάς, Ιούλιο μήνα, έχουν ήδη καταγραφεί 4+1 συμφωνίες παρόμοιας δυναμικής, με κοινό χαρακτηριστικό τους ότι δεν πρόκειται για… απλές εξαγορές πλειοψηφικών ή μειοψηφικών μετοχικών μεριδίων σε εταιρείες από κάποιους πιο δυνατούς ομίλους (διότι έχει συμβεί και αυτό).
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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