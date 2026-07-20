Εξοικονομώ: Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για κατηγορίες δικαιούχων
Εξοικονομώ: Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για κατηγορίες δικαιούχων
Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα»
Πρόσθετους πόρους εξασφάλισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων αναφορικά με τα προγράμματα «Εξοικονομώ», με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2026 για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.
Ειδικότερα, λόγω της μεγάλης απήχησης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
– αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές,
– υπαχθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.
Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Ειδικότερα, λόγω της μεγάλης απήχησης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
– αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές,
– υπαχθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.
Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
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