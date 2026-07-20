Εξοικονομώ: Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για κατηγορίες δικαιούχων

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα»