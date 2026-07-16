Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»
Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026 εφόσον υπάγονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες
Πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξασφάλισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως 17 Ιουλίου, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, ομοίως, την 30η Νοεμβρίου 2026.
Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της μεγαλύτερης δέσμης προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα. Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
- αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διαπιστωμένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφορά Α πόρων προς τους αναδόχους - προμηθευτές (έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές),
- οι υπαχθείσες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.
Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως 17 Ιουλίου, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, ομοίως, την 30η Νοεμβρίου 2026.
Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της μεγαλύτερης δέσμης προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα. Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
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