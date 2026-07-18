Μια μοναδική κατοικία στη Γιάλοβα μέσα στην εξωπραγματική ομορφιά της Μεσσηνιακής φύσης
Μια μοναδική κατοικία στη Γιάλοβα μέσα στην εξωπραγματική ομορφιά της Μεσσηνιακής φύσης
Ενα εντυπωσιακό έργο στον κόλπο του Ναβαρίνου που υπογράφει το εμπνευσμένο αρχιτεκτονικό γραφείο People με έδρα τη Μεσσηνία
Στη δυτική Μεσσηνία, το βλέμμα φεύγει σχεδόν αυτόματα προς τη θάλασσα. Η λιμνοθάλασσα, η βραχονησίδα Σφακτηρία, οι ελαιώνες και οι ήπιες κλίσεις του εδάφους δημιουργούν ένα σκηνικό που δεν χρειάζεται αρχιτεκτονικές υπερβολές. Χρειάζεται μια κατασκευή που να ξέρει πότε να υποχωρεί. Αυτή είναι και η βασική δύναμη του έργου. Αναπτύσσεται χαμηλά, ακολουθεί τη γη και οργανώνει την καθημερινότητα γύρω από το φως, τη σκιά, την υλικότητα και την ανοιχτή θέα.
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