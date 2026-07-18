Παραιτήθηκε ο Χατζησωκράτης από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημήτρης Χατζησωκράτης ΣΥΡΙΖΑ

Παραιτήθηκε ο Χατζησωκράτης από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις της νέας πλειοψηφίας οδηγούν το κόμμα σε πολιτικό αδιέξοδο

Παραιτήθηκε ο Χατζησωκράτης από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Γεωργία Σαδανά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Την παραίτηση του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία συνεδριάζει, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Αναφερόμενος στους λόγους της παραίτησης του από το κόμμα, «ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ» υποστήριξε από πλευράς του ο κ. Χατζησωκράτης, προσθέτοντας πως «η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο».
Γεωργία Σαδανά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης