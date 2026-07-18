Παραιτήθηκε ο Χατζησωκράτης από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Παραιτήθηκε ο Χατζησωκράτης από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις της νέας πλειοψηφίας οδηγούν το κόμμα σε πολιτικό αδιέξοδο
Την παραίτηση του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία συνεδριάζει, ανακοίνωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.
Αναφερόμενος στους λόγους της παραίτησης του από το κόμμα, «ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ» υποστήριξε από πλευράς του ο κ. Χατζησωκράτης, προσθέτοντας πως «η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο».
Αναφερόμενος στους λόγους της παραίτησης του από το κόμμα, «ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ» υποστήριξε από πλευράς του ο κ. Χατζησωκράτης, προσθέτοντας πως «η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο».
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