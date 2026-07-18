Παραιτήθηκε ο Χατζησωκράτης από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις της νέας πλειοψηφίας οδηγούν το κόμμα σε πολιτικό αδιέξοδο