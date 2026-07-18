«Το Τάγμα του Μονακό»: Οι Ουκρανοί ολιγάρχες και η μεγάλη ζωή τους στη γαλλική Ριβιέρα
«Το Τάγμα του Μονακό»: Οι Ουκρανοί ολιγάρχες και η μεγάλη ζωή τους στη γαλλική Ριβιέρα
Το «Τάγμα Μονακό» είναι το ειρωνικό προσωνύμιο που δόθηκε σε μια ομάδα εύπορων Ουκρανών επιχειρηματιών με ισχυρή παρουσία στη γαλλική Ριβιέρα, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ποιοι είναι και γιατί εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης;
Πώς γεννήθηκε το «Τάγμα Μονακό»
Έξι μήνες μετά τη ρωσική εισβολή, με τον στρατιωτικό νόμο και τη γενική επιστράτευση να βρίσκονται σε ισχύ στην Ουκρανία, δημοσιογράφοι της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Ukrainska Pravda αναζήτησαν τα ίχνη ορισμένων από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας. Η έρευνά τους τούς οδήγησε περίπου 2.500 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο: στη Νίκαια, το Μονακό, το Beaulieu-sur-Mer, το Èze, το Villefranche-sur-Mer και κυρίως στο Saint-Jean-Cap-Ferrat, όπου πολυτελείς βίλες, γιοτ και αυτοκίνητα με ουκρανικές πινακίδες συνέθεταν μια εικόνα που απείχε πολύ από την πραγματικότητα του πολέμου. Σύμφωνα με τη Le Figaro, η περιοχή είχε αποκτήσει σκωπτικά το προσωνύμιο «Saint-Jean-Kiev-Ferrat».
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Έξι μήνες μετά τη ρωσική εισβολή, με τον στρατιωτικό νόμο και τη γενική επιστράτευση να βρίσκονται σε ισχύ στην Ουκρανία, δημοσιογράφοι της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Ukrainska Pravda αναζήτησαν τα ίχνη ορισμένων από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας. Η έρευνά τους τούς οδήγησε περίπου 2.500 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο: στη Νίκαια, το Μονακό, το Beaulieu-sur-Mer, το Èze, το Villefranche-sur-Mer και κυρίως στο Saint-Jean-Cap-Ferrat, όπου πολυτελείς βίλες, γιοτ και αυτοκίνητα με ουκρανικές πινακίδες συνέθεταν μια εικόνα που απείχε πολύ από την πραγματικότητα του πολέμου. Σύμφωνα με τη Le Figaro, η περιοχή είχε αποκτήσει σκωπτικά το προσωνύμιο «Saint-Jean-Kiev-Ferrat».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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