«Το Τάγμα του Μονακό»: Οι Ουκρανοί ολιγάρχες και η μεγάλη ζωή τους στη γαλλική Ριβιέρα

Το «Τάγμα Μονακό» είναι το ειρωνικό προσωνύμιο που δόθηκε σε μια ομάδα εύπορων Ουκρανών επιχειρηματιών με ισχυρή παρουσία στη γαλλική Ριβιέρα, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ποιοι είναι και γιατί εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης;