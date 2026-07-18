Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους Γρηγορίου, Μαυροειδή και Κιάμο
Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους Γρηγορίου, Μαυροειδή και Κιάμο
Οι τελευταίες εξελίξεις από Γαλλία - Αγγλία και Αργεντινή - Ισπανία, πλούσιο παρασκήνιο, μεταγραφές και εκλεκτοί καλεσμένοι από τις 14:00
Σε λίγες ώρες θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και στην Αγγλία ενώ την Κυριακή ακολουθεί ο τελικός της Αργεντινής με την Ισπανία. Τα τελευταία νέα των ομάδων, παρασκήνια, συνεντεύξεις και όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Παγκόσμιο Κύπελλο που φτάνει στο τέλος του στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr του Σαββάτου 18 Ιουλίου η οποία αρχίζει στις 14:00.
Καλεσμένοι είναι ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και αναλυτής Δημήτρης Μαυροειδής και ο τραγουδιστής Πάνος Κιάμος.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
Καλεσμένοι είναι ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και αναλυτής Δημήτρης Μαυροειδής και ο τραγουδιστής Πάνος Κιάμος.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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