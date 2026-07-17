ElvalHalcor: Εκδίδονται 59,52 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης €4,20

Η εταιρεία θα αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους €250.000.002, ενώ αναμένεται να εκδώσει συνολικά 59.523.810 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,39 ευρώ η καθεμία