ElvalHalcor: Εκδίδονται 59,52 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης €4,20
ElvalHalcor: Εκδίδονται 59,52 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης €4,20
Η εταιρεία θα αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους €250.000.002, ενώ αναμένεται να εκδώσει συνολικά 59.523.810 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,39 ευρώ η καθεμία
Στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ElvalHalcor, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
Η εταιρεία θα αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 250.000.002 ευρώ, ενώ αναμένεται να εκδώσει συνολικά 59.523.810 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,39 ευρώ η καθεμία.
Η τιμή διάθεσης είναι κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
Η ανακοίνωση της ElvalHalcor:
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 13.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,39 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»),
και σε συνέχεια των ανακοινώσεών της στις 15.07.2026 και 16.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 16.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002 και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά σε €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 Νέες Μετοχές.
Η εταιρεία θα αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 250.000.002 ευρώ, ενώ αναμένεται να εκδώσει συνολικά 59.523.810 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,39 ευρώ η καθεμία.
Η τιμή διάθεσης είναι κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
Η ανακοίνωση της ElvalHalcor:
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 13.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,39 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»),
και σε συνέχεια των ανακοινώσεών της στις 15.07.2026 και 16.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 16.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002 και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά σε €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 Νέες Μετοχές.
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