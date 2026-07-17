Συνελήφθη 47χρονος με πάνω από 26 κιλά κάνναβης στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Ναρκωτικά Σύλληψη Πειραιάς

Συνελήφθη 47χρονος με πάνω από 26 κιλά κάνναβης στον Πειραιά

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, ως παράνομο κέρδος από την περαιτέρω διακίνησή τους, υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ

Συνελήφθη 47χρονος με πάνω από 26 κιλά κάνναβης στον Πειραιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Περισσότερα από 26 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, κατάσχεσαν τα στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ενώ συνέλαβαν έναν 47χρονο Έλληνα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση. Ο 47χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πέντε αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 5,199 κιλών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Μπρατ», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 16,030 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 4,899 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μία συσκευή θερμοκόλλησης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, κατασχέθηκαν επιπλέον ένα όχημα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μια συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγούς συσκευασίας.

Σημειώνεται ότι η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, ως παράνομο κέρδος από την περαιτέρω διακίνησή τους, υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν καθημερινά τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν., Γ.ΔΙ.Ν.) και των κατά τόπους γραφείων Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης