Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν μετρητά και ζυγαριά
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Ναρκωτικά Αστυνομία Σύλληψη

Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν μετρητά και ζυγαριά

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 56 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.090 ευρώ καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα

Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν μετρητά και ζυγαριά
Δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 51 ετών, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκε ο 51χρονος να αποχωρεί με μοτοσικλέτα από το σπίτι του 25χρονου. Επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 56 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.090 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από αγοραπωλησία ναρκωτικών, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν μετρητά και ζυγαριά
Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν μετρητά και ζυγαριά

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