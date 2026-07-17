«Κωδικός Μέση Ανατολή» για τους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής – Νέα deals και ευκαιρίες
«Κωδικός Μέση Ανατολή» για τους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής – Νέα deals και ευκαιρίες
Ποιες εταιρείες έχουν ενεργοποιήσει νέα πλάνα – Οι τελευταίες κινήσεις, για εμπορικές συμφωνίες, συνεργασίες, ακόμα και για πιθανές εξαγορές σε αραβικά εδάφη
Η ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής φαίνεται να προσφέρει πλήθος ευκαιριών στους ελληνικούς ομίλους της πληροφορικής για επιπλέον έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητές τους, όσο επιταχύνονται οι ρυθμοί του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στις οικονομίες διαφόρων κρατών.
Αυτή την περίοδο –και γενικότερα τους τελευταίους μήνες, παρά τον πόλεμο και τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή- διαπιστώνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη στροφή των εγχώριων εταιρειών του κλάδου προς τα εκεί, για νέες συνεργασίες, συμφωνίες με πελάτες ή και για επενδύσεις ακόμα, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και την προοπτική πιθανών εξαγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αυτή την περίοδο –και γενικότερα τους τελευταίους μήνες, παρά τον πόλεμο και τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή- διαπιστώνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη στροφή των εγχώριων εταιρειών του κλάδου προς τα εκεί, για νέες συνεργασίες, συμφωνίες με πελάτες ή και για επενδύσεις ακόμα, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και την προοπτική πιθανών εξαγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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