Η απίστευτη συλλογή του Χάαλαντ από πανάκριβες τσάντες Hermès
Η απίστευτη συλλογή του Χάαλαντ από πανάκριβες τσάντες Hermès
Ο σταρ του ποδοσφαίρου δεν πρωταγωνιστεί απλώς στα γήπεδα με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά παραδίδει μαθήματα μόδας, με μια εντυπωσιακή συλλογή από πολυτελείς τσάντες αξίας πολλών εκατομμυρίων
Ενώ οι αμυντικοί προσπαθούν να τον σταματήσουν στο χορτάρι, οι απανταχού fashion editors παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε νέα του εμφάνιση που ολοκληρώνεται πάντα με τα πιο σπάνια και ακριβά αξεσουάρ. Αν και οι περισσότεροι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για τη «συλλογή Birkin» του Χάαλαντ, οι ειδικοί της μόδας, όπως αναφέρεται σε αφιερώματα των διεθνών περιοδικών, σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι ο ποδοσφαιριστής τρέφει μια ιδιαίτερη αδυναμία στη σειρά Haut à Courroies (HAC) της Hermès.
Ο βασιλιάς των Hermès HAC
Η HAC είναι ο ιστορικός πρόγονος της Birkin, σχεδιασμένης αρχικά το 1892 για τη μεταφορά εξοπλισμού ιππασίας και λόγω του μεγάλου της μεγέθους και της στιβαρής της δομής, ταιριάζει απόλυτα στο επιβλητικό ανάστημα ύψους 1,95 μ. του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Κάποια από τα σπάνια κομμάτια του γαλλικού οίκου με τα οποία έχει κατά καιρούς εμφανιστεί είναι:
Hermès HAC 50 Endless Road, ένα εξαιρετικά σπάνιο κομμάτι με δερμάτινη χειροποίητη μαρκετερί που απεικονίζει ένα ορεινό τοπίο. Η αξία της στη δευτερογενή αγορά αγγίζει τα 45.500 δολάρια.
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Ο βασιλιάς των Hermès HAC
Η HAC είναι ο ιστορικός πρόγονος της Birkin, σχεδιασμένης αρχικά το 1892 για τη μεταφορά εξοπλισμού ιππασίας και λόγω του μεγάλου της μεγέθους και της στιβαρής της δομής, ταιριάζει απόλυτα στο επιβλητικό ανάστημα ύψους 1,95 μ. του σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Κάποια από τα σπάνια κομμάτια του γαλλικού οίκου με τα οποία έχει κατά καιρούς εμφανιστεί είναι:
Hermès HAC 50 Endless Road, ένα εξαιρετικά σπάνιο κομμάτι με δερμάτινη χειροποίητη μαρκετερί που απεικονίζει ένα ορεινό τοπίο. Η αξία της στη δευτερογενή αγορά αγγίζει τα 45.500 δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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