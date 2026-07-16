Η απίστευτη συλλογή του Χάαλαντ από πανάκριβες τσάντες Hermès

Ο σταρ του ποδοσφαίρου δεν πρωταγωνιστεί απλώς στα γήπεδα με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά παραδίδει μαθήματα μόδας, με μια εντυπωσιακή συλλογή από πολυτελείς τσάντες αξίας πολλών εκατομμυρίων