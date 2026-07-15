Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Διακόπηκε λόγω σκότους το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κουμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, στην ισοπαλία ήταν το ματς
Διακόπηκε λόγω σκότους το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κουμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, στην ισοπαλία ήταν το ματς
Ο Έλληνας τενίστας είχε πάρει το πρώτο σετ αλλά είχε χάσει το δεύτερο στο τάι μπρέικ όταν και έπεσε το φως στην ελβετική πόλη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει αύριο Πέμπτη (16/7) να ολοκληρώσει την προσπάθειά του για πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της ATP, που γίνεται στο Γκστάαντ.
Στον αγώνα για το δεύτερο γύρο απέναντι στον ελβετό Κουμ, η αναμέτρηση διακόπηκε. Ο λόγος ήταν πως έπεσε το φως στην ελβετική πόλη, με αποτέλεσμα οι δύο τενίστες να μην μπορούν να συνεχίσουν την αναμέτρησή τους.
Το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-4, έχασε το δεύτερο στο τάι μπρέικ με 7-6.
Στο τρίτο σετ το σκορ ήταν στο 5-5.
Στον αγώνα για το δεύτερο γύρο απέναντι στον ελβετό Κουμ, η αναμέτρηση διακόπηκε. Ο λόγος ήταν πως έπεσε το φως στην ελβετική πόλη, με αποτέλεσμα οι δύο τενίστες να μην μπορούν να συνεχίσουν την αναμέτρησή τους.
Το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-4, έχασε το δεύτερο στο τάι μπρέικ με 7-6.
Στο τρίτο σετ το σκορ ήταν στο 5-5.
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