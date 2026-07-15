Διακόπηκε λόγω σκότους το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κουμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, στην ισοπαλία ήταν το ματς
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις

Διακόπηκε λόγω σκότους το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κουμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, στην ισοπαλία ήταν το ματς

Ο Έλληνας τενίστας είχε πάρει το πρώτο σετ αλλά είχε χάσει το δεύτερο στο τάι μπρέικ όταν και έπεσε το φως στην ελβετική πόλη

Διακόπηκε λόγω σκότους το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Κουμ στο τουρνουά του Γκστάαντ, στην ισοπαλία ήταν το ματς
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει αύριο Πέμπτη (16/7) να ολοκληρώσει την προσπάθειά του για πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της ATP, που γίνεται στο Γκστάαντ. 

Στον αγώνα για το δεύτερο γύρο απέναντι στον ελβετό Κουμ, η αναμέτρηση διακόπηκε. Ο λόγος ήταν πως έπεσε το φως στην ελβετική πόλη, με αποτέλεσμα οι δύο τενίστες να μην μπορούν να συνεχίσουν την αναμέτρησή τους. 

Το παιχνίδι θα συνεχιστεί και ενώ βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-4, έχασε το δεύτερο στο τάι μπρέικ με 7-6. 

Στο τρίτο σετ το σκορ ήταν στο 5-5.
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