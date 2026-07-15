Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Εμπορικό πλοίο παλεύει να δέσει σε λιμάνι της Σαντορίνης, έχει κολλήσει η άγκυρά του, δείτε βίντεο
Εμπορικό πλοίο παλεύει να δέσει σε λιμάνι της Σαντορίνης, έχει κολλήσει η άγκυρά του, δείτε βίντεο
Το πλοίο επιχειρεί με μανούβρες να την απελευθερώσει, ενώ παράλληλα ο κόλπος έχει γεμίσει με καυσαέρια
Ταλαιπωρία για το εμπορικό πλοίο Creta Cargo Lines, το οποίο από το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) παλεύει να δέσει στο λιμάνι Αθηνιού στη Σαντορίνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άγκυρα του πλοίου έχει κολλήσει και επιχειρεί με μανούβρες να την απελευθερώσει. Όπως φαίνεται στα βίντεο ο κόλπος του λιμανιού έχει γεμίσει με καυσαέρια του πλοίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άγκυρα του πλοίου έχει κολλήσει και επιχειρεί με μανούβρες να την απελευθερώσει. Όπως φαίνεται στα βίντεο ο κόλπος του λιμανιού έχει γεμίσει με καυσαέρια του πλοίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα