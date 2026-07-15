Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν πως πάει»
Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν πως πάει»
«Αν δεν καθίσουν να διαπραγματευθούν, τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.
«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.
Χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».
«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.
Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ, σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
Σύμφωνα με τον Ιρανό πολιτικό, η προσέγγιση του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του θα πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξήγησε.
Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Γαλιμπάφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε.
«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.
Χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».
«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.
Γαλιμπάφ : Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν ωφελείται από αυτήνΝωρίτερα, ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το «Μνημόνιο Συνεννόησης» με τις ΗΠΑ «δεν έχει κανέναν λόγο να εμμένει σε μια τέτοια συμφωνία».
Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των «ιρανικών διευθετήσεων» στα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γαλιμπάφ, σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
Σύμφωνα με τον Ιρανό πολιτικό, η προσέγγιση του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του θα πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξήγησε.
Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Γαλιμπάφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε.
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