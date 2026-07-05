Goldman Sachs: Τι προβλέπει για το πετρέλαιο μετά την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ
Goldman Sachs: Τι προβλέπει για το πετρέλαιο μετά την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ
Τα συμβόλαια του Brent διαπραγματεύονταν σήμερα κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι - Στο αποκορύφωμα του πολέμου στη Μ. Ανατολή είχαν ξεπεράσει τα 126 δολάρια
Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε κατάσταση υπερπροσφοράς, καθώς ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξασθενεί και η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακάμπτει, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group Inc.
Ενώ οι αγορές αργού πετρελαίου για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων αναμένεται να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό την προσφορά στην παγκόσμια αγορά, θα αντισταθμίσουν μόνο εν μέρει την αναμενόμενη υπερπροσφορά, δήλωσε η Σαμάνθα Νταρτ, συνδιευθυντής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων, σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television.
«Μόλις επιτευχθεί η ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών, η πρόβλεψη είναι ότι θα εισέλθουμε σε κατάσταση υπερπροσφοράς», ανέφερε η Νταρτ, προσθέτοντας ότι το πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο σε λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος.
«Πράγματι, αναμένουμε λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα μόνο από την ανασύσταση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου (SPR) σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά, παρ’ όλα αυτά, αυτό θα μας αφήσει με πλεόνασμα σχεδόν 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα», προσέθεσε, αναφερόμενη στα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου.
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Ενώ οι αγορές αργού πετρελαίου για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων αναμένεται να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό την προσφορά στην παγκόσμια αγορά, θα αντισταθμίσουν μόνο εν μέρει την αναμενόμενη υπερπροσφορά, δήλωσε η Σαμάνθα Νταρτ, συνδιευθυντής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων, σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television.
«Μόλις επιτευχθεί η ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών, η πρόβλεψη είναι ότι θα εισέλθουμε σε κατάσταση υπερπροσφοράς», ανέφερε η Νταρτ, προσθέτοντας ότι το πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο σε λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος.
«Πράγματι, αναμένουμε λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα μόνο από την ανασύσταση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου (SPR) σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά, παρ’ όλα αυτά, αυτό θα μας αφήσει με πλεόνασμα σχεδόν 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα», προσέθεσε, αναφερόμενη στα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου.
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