Στοχευμένες και αξιόπιστες αγροτικές πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους, το μήνυμα Χατζηδάκη, Σχοινά, Πιτσιλή – Τι αλλάζει

Τι αλλάζει στη νέα αίτηση ενίσχυσης

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Ο ίδιος ξεχώρισε και την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για 80 εκατ. στους κτηνοτρόφους και 80 εκατ. στο σιτάρι και στο βαμβάκι.«Το νέο σύστημα αρχίζει και αποδίδει, μιλάω για μια επιλογή που δικαιώθηκε, στηρίχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.Από πλευράς του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ,, εξήρε το έργο του υπουργείου, της ΑΑΔΕ και των υπαλλήλων τους, που δούλεψαν σκληρά, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα για να γίνουν οι πληρωμές.«Κάναμε μια μεγάλη πληρωμή, με ελέγχους διαφάνεια και αξιοπιστία, που χτίζει τις σχέσεις μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται στην αίτηση ενίσχυσης, που θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη και προσυμπληρωμένη, ο κ. Πιτσιλής ξεχώρισε:•Προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΜ, IBAN, KAΔ και επίσημα μητρώαΑντλούνται δεδομένα από ΥΠΑΑΤ, myDATA, ΜΙΔΑ και ΚτηματολόγιοΕλέγχονται τιμολόγια, εκμεταλλεύσεις, αγροτεμάχια και εξουσιοδοτήσειςΑξιοποιείται ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο 2024-2025«Αν όλα πάνε καλά στο πρώτο 15ημερο του Ιουλίου θα ανοίξουμε την αίτηση», είπε ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας και για κίνητρα, για όσους την υποβάλλουν νωρίτερα.