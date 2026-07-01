Στοχευμένες και αξιόπιστες αγροτικές πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους, το μήνυμα Χατζηδάκη, Σχοινά, Πιτσιλή – Τι αλλάζει
Στοχευμένες και αξιόπιστες αγροτικές πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους, το μήνυμα Χατζηδάκη, Σχοινά, Πιτσιλή – Τι αλλάζει
Χατζηδάκης: Yπάρχουν 1.151 περιπτώσεις που θεωρούνται ύποπτες, έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις και έχει προσδιοριστεί η ζημιά σε 69 εκατ. ευρώ - Σχοινάς: Eπιλογή που αποδίδει και δικαιώθηκε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η κοινή συνέντευξη τύπου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, με θέμα την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών.
Στο επίκεντρο, βρέθηκε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που χαρακτηρίστηκε ως μια πολιτική επιλογή που αποδίδει και δικαιώθηκε, οι τελευταίες αγροτικές πληρωμές, που ξεπέρασαν το αναμενόμενο, με περισσότερα χρήματα να πιστώνονται στους «πραγματικούς παραγωγούς» λόγω ελέγχων, αλλά και οι αλλαγές στη νέα αίτηση ενίσχυσης, που πιθανά θα ανοίξει στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου.
«Η συνέντευξη αυτή γίνεται στα γραφεία της ΑΑΔΕ και έχει μεσολαβήσει μια σοβαρή μεταρρύθμιση η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά με γνώμονα το συμφέρον των αγροτών και την εικόνα της χώρας. Την ώρα που έχουμε αυτή τη μετάβαση και πρέπει να είμαστε εντάξει απέναντι στην Κομισιόν, πρέπει να γίνεται και η έγκαιρη πληρωμή των αγροτών μας. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα στο ΥΠΑΑΤ και στην ΑΑΔΕ», είπε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.
«Έγινε πολύ καλή δουλειά σε χρόνο ρεκόρ και θέλω να συγχαρώ εκ μέρους του πρωθυπουργού και τις δύο πλευρές. Η απουσία αντιδράσεων από την ώρα που έγιναν πληρωμές καταδεικνύει το μέγεθος της προσπάθειας και το θετικό αποτέλεσμα. Δίνονται περισσότερα χρήματα από πέρσι».
«Τιμήσαμε απολύτως τις δεσμεύσεις για ενίσχυση των κτηνοτρόφων, των βαμβακοπαραγωγών και των σιτοπαραγωγών. Οι πραγματικοί παραγωγοί παίρνουν αρκετά περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι και η προστιθέμενη αξία αυτής της μεταρρύθμισεις. Έγιναν έλεγχοι και αποκλείστηκαν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να παίρνουν χρήματα και αυξήθηκαν και οι τιμές μονάδας», υπογράμμισε στη συνέχεια.
«Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 1.151 περιπτώσεις που θεωρούνται ύποπτες, έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις και έχει προσδιοριστεί η ζημιά σε 69 εκατ. ευρώ».
«H χώρα μας την 1η Ιουλίου του 2027 θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να έχουμε τα βάρη και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αυτό που κάνουμε με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ακριβώς η διευθέτηση ενός κομματιού των εκκρεμοτήτων του χθες, είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο».
«Την 1η Ιουλίου πέρσι συμφωνήθηκε το Action Plan 1 που μας έφερε εδώ που είμαστε. Το ζητούμενο δεν είναι ακόμα μια καλή πληρωμή, αλλά το ότι ποτέ ξανά δεν θα επιστρέψουμε στο χθες, σε αυτό το σύστημα που δεν λειτουργούσε υπέρ των πραγματικών δικαιούχων», πρόσθεσε. «Όσο μπορώ στη μέτρο των δυνάμεων μου να συμβάλλω στο να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο της χώρας».
Στο επίκεντρο, βρέθηκε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που χαρακτηρίστηκε ως μια πολιτική επιλογή που αποδίδει και δικαιώθηκε, οι τελευταίες αγροτικές πληρωμές, που ξεπέρασαν το αναμενόμενο, με περισσότερα χρήματα να πιστώνονται στους «πραγματικούς παραγωγούς» λόγω ελέγχων, αλλά και οι αλλαγές στη νέα αίτηση ενίσχυσης, που πιθανά θα ανοίξει στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου.
«Η συνέντευξη αυτή γίνεται στα γραφεία της ΑΑΔΕ και έχει μεσολαβήσει μια σοβαρή μεταρρύθμιση η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά με γνώμονα το συμφέρον των αγροτών και την εικόνα της χώρας. Την ώρα που έχουμε αυτή τη μετάβαση και πρέπει να είμαστε εντάξει απέναντι στην Κομισιόν, πρέπει να γίνεται και η έγκαιρη πληρωμή των αγροτών μας. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα στο ΥΠΑΑΤ και στην ΑΑΔΕ», είπε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.
«Έγινε πολύ καλή δουλειά σε χρόνο ρεκόρ και θέλω να συγχαρώ εκ μέρους του πρωθυπουργού και τις δύο πλευρές. Η απουσία αντιδράσεων από την ώρα που έγιναν πληρωμές καταδεικνύει το μέγεθος της προσπάθειας και το θετικό αποτέλεσμα. Δίνονται περισσότερα χρήματα από πέρσι».
«Τιμήσαμε απολύτως τις δεσμεύσεις για ενίσχυση των κτηνοτρόφων, των βαμβακοπαραγωγών και των σιτοπαραγωγών. Οι πραγματικοί παραγωγοί παίρνουν αρκετά περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι και η προστιθέμενη αξία αυτής της μεταρρύθμισεις. Έγιναν έλεγχοι και αποκλείστηκαν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να παίρνουν χρήματα και αυξήθηκαν και οι τιμές μονάδας», υπογράμμισε στη συνέχεια.
«Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν 1.151 περιπτώσεις που θεωρούνται ύποπτες, έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις και έχει προσδιοριστεί η ζημιά σε 69 εκατ. ευρώ».
«H χώρα μας την 1η Ιουλίου του 2027 θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να έχουμε τα βάρη και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αυτό που κάνουμε με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ακριβώς η διευθέτηση ενός κομματιού των εκκρεμοτήτων του χθες, είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο».
«Την 1η Ιουλίου πέρσι συμφωνήθηκε το Action Plan 1 που μας έφερε εδώ που είμαστε. Το ζητούμενο δεν είναι ακόμα μια καλή πληρωμή, αλλά το ότι ποτέ ξανά δεν θα επιστρέψουμε στο χθες, σε αυτό το σύστημα που δεν λειτουργούσε υπέρ των πραγματικών δικαιούχων», πρόσθεσε. «Όσο μπορώ στη μέτρο των δυνάμεων μου να συμβάλλω στο να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο της χώρας».
Ο ίδιος ξεχώρισε και την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για 80 εκατ. στους κτηνοτρόφους και 80 εκατ. στο σιτάρι και στο βαμβάκι.
«Το νέο σύστημα αρχίζει και αποδίδει, μιλάω για μια επιλογή που δικαιώθηκε, στηρίχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
Από πλευράς του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξήρε το έργο του υπουργείου, της ΑΑΔΕ και των υπαλλήλων τους, που δούλεψαν σκληρά, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα για να γίνουν οι πληρωμές.
«Κάναμε μια μεγάλη πληρωμή, με ελέγχους διαφάνεια και αξιοπιστία, που χτίζει τις σχέσεις μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.
•Προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΜ, IBAN, KAΔ και επίσημα μητρώα
•Αντλούνται δεδομένα από ΥΠΑΑΤ, myDATA, ΜΙΔΑ και Κτηματολόγιο
•Ελέγχονται τιμολόγια, εκμεταλλεύσεις, αγροτεμάχια και εξουσιοδοτήσεις
•Αξιοποιείται ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο 2024-2025
«Αν όλα πάνε καλά στο πρώτο 15ημερο του Ιουλίου θα ανοίξουμε την αίτηση», είπε ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας και για κίνητρα, για όσους την υποβάλλουν νωρίτερα.
«Το νέο σύστημα αρχίζει και αποδίδει, μιλάω για μια επιλογή που δικαιώθηκε, στηρίχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
Από πλευράς του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξήρε το έργο του υπουργείου, της ΑΑΔΕ και των υπαλλήλων τους, που δούλεψαν σκληρά, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα για να γίνουν οι πληρωμές.
«Κάναμε μια μεγάλη πληρωμή, με ελέγχους διαφάνεια και αξιοπιστία, που χτίζει τις σχέσεις μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.
Τι αλλάζει στη νέα αίτηση ενίσχυσηςΌσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται στην αίτηση ενίσχυσης, που θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη και προσυμπληρωμένη, ο κ. Πιτσιλής ξεχώρισε:
•Προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΜ, IBAN, KAΔ και επίσημα μητρώα
•Αντλούνται δεδομένα από ΥΠΑΑΤ, myDATA, ΜΙΔΑ και Κτηματολόγιο
•Ελέγχονται τιμολόγια, εκμεταλλεύσεις, αγροτεμάχια και εξουσιοδοτήσεις
•Αξιοποιείται ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο 2024-2025
«Αν όλα πάνε καλά στο πρώτο 15ημερο του Ιουλίου θα ανοίξουμε την αίτηση», είπε ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας και για κίνητρα, για όσους την υποβάλλουν νωρίτερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα