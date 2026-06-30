Τρία μέτωπα με θετικό πρόσημο για τη Eurobank
Τρία μέτωπα με θετικό πρόσημο για τη Eurobank
Αμελητέο το κόστος της τράπεζας από την αναδρομική ισχύ της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια - Η πορεία ένταξης σε ρύθμιση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο και η διάθεση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Σε ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία βρίσκεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, η διαδικασία ένταξης των δανειοληπτών στη ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ήδη περισσότερο από το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου των συγκεκριμένων δανείων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, στα τέλη Σεπτεμβρίου, το ποσοστό συμμετοχής θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι παραδοσιακά η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, καθώς πολλοί δανειολήπτες λαμβάνουν τις οριστικές τους αποφάσεις τις τελευταίες εβδομάδες της προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Eurobank εκτιμά ότι η τελική αποδοχή της ρύθμισης θα κινηθεί αισθητά υψηλότερα από το σημερινό επίπεδο.
Η Eurobank διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο στην ελληνική αγορά και, ως εκ τούτου, η επιτυχία του προγράμματος θεωρείται καθοριστικής σημασίας τόσο για τους ίδιους τους δανειολήπτες όσο και για τη διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.
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Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι παραδοσιακά η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, καθώς πολλοί δανειολήπτες λαμβάνουν τις οριστικές τους αποφάσεις τις τελευταίες εβδομάδες της προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Eurobank εκτιμά ότι η τελική αποδοχή της ρύθμισης θα κινηθεί αισθητά υψηλότερα από το σημερινό επίπεδο.
Η Eurobank διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο στην ελληνική αγορά και, ως εκ τούτου, η επιτυχία του προγράμματος θεωρείται καθοριστικής σημασίας τόσο για τους ίδιους τους δανειολήπτες όσο και για τη διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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