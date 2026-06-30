Τρία μέτωπα με θετικό πρόσημο για τη Eurobank

Αμελητέο το κόστος της τράπεζας από την αναδρομική ισχύ της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια - Η πορεία ένταξης σε ρύθμιση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο και η διάθεση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας