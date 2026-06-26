Ιστορικές επιδόσεις για το Πλαίσιο: Μία ανάσα από τα 500 εκατ. ευρώ με άλμα στην κερδοφορία

Η τελευταία πλήρης χρήση του Γιώργου Γεράρδου έκλεισε με ιστορικές επιδόσεις και ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, θέτοντας τις βάσεις πάνω στις οποίες καλείται να χτίσει τη νέα διοικητική περίοδο ο Κώστας Γεράρδος