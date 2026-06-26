Ιστορικές επιδόσεις για το Πλαίσιο: Μία ανάσα από τα 500 εκατ. ευρώ με άλμα στην κερδοφορία
Ιστορικές επιδόσεις για το Πλαίσιο: Μία ανάσα από τα 500 εκατ. ευρώ με άλμα στην κερδοφορία
Η τελευταία πλήρης χρήση του Γιώργου Γεράρδου έκλεισε με ιστορικές επιδόσεις και ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, θέτοντας τις βάσεις πάνω στις οποίες καλείται να χτίσει τη νέα διοικητική περίοδο ο Κώστας Γεράρδος
Μία ανάσα από το ορόσημο των 500 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, υπερδιπλασιασμό των προ φόρων κερδών, σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, σχεδόν μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και πρόταση για διπλάσιο μέρισμα προς τους μετόχους κατέγραψε η Πλαίσιο Computers στη χρήση του 2025. Οι οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης αποτυπώνουν την τελευταία πλήρη οικονομική χρονιά πριν από τον αδόκητο χαμό του ιδρυτή της, Γιώργου Γεράρδου, αλλά και την αφετηρία της νέας διοικητικής περιόδου υπό τον Κώστα Γεράρδο, με την εταιρεία να εισέρχεται στη νέα φάση της ανάπτυξής της από θέση ισχύος.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 498,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,9% σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μέσα σε μία τριετία, οι πωλήσεις του ομίλου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 65 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και φέρνοντάς την πιο κοντά από ποτέ στο ψυχολογικό όριο του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 498,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,9% σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μέσα σε μία τριετία, οι πωλήσεις του ομίλου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 65 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και φέρνοντάς την πιο κοντά από ποτέ στο ψυχολογικό όριο του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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