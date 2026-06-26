Γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν με την ίδια ταχύτητα που υποχωρεί το πετρέλαιο
Γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν με την ίδια ταχύτητα που υποχωρεί το πετρέλαιο
Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο έχει επιστρέψει κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εκτιμά ότι οι μειώσεις θα είναι σταδιακές
Η υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει με την ίδια ταχύτητα στην αντλία και να μεταφραστεί σε φθηνότερα καύσιμα για τους Έλληνες καταναλωτές.
Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο έχει επιστρέψει κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εκτιμά ότι οι μειώσεις θα είναι σταδιακές, καθώς η ισχυρή θερινή ζήτηση, οι υψηλές τιμές των προϊόντων διύλισης, τα ακριβότερα αποθέματα και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς λειτουργούν ως «φρένο» στην ταχύτερη αποκλιμάκωση.
Την εικόνα αυτή, μαζί με τις επόμενες κινήσεις στην αγορά σχολίαζαν χθες στελέχη της Helleniq Energy στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου. Παράλληλα με την παρουσίαση της νέας στρατηγικής Vision 2030+, αναφέρθηκαν στην περιορισμένη κάμψη της κατανάλωσης καυσίμων, στον επανασχεδιασμό της νέας μονάδας φυσικού αερίου της Enerwave και στις προϋποθέσεις που θα καθορίσουν την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο έχει επιστρέψει κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εκτιμά ότι οι μειώσεις θα είναι σταδιακές, καθώς η ισχυρή θερινή ζήτηση, οι υψηλές τιμές των προϊόντων διύλισης, τα ακριβότερα αποθέματα και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς λειτουργούν ως «φρένο» στην ταχύτερη αποκλιμάκωση.
Την εικόνα αυτή, μαζί με τις επόμενες κινήσεις στην αγορά σχολίαζαν χθες στελέχη της Helleniq Energy στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου. Παράλληλα με την παρουσίαση της νέας στρατηγικής Vision 2030+, αναφέρθηκαν στην περιορισμένη κάμψη της κατανάλωσης καυσίμων, στον επανασχεδιασμό της νέας μονάδας φυσικού αερίου της Enerwave και στις προϋποθέσεις που θα καθορίσουν την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU Θεσσαλονίκης.
Γιατί η πτώση του πετρελαίου δεν περνά άμεσα στην αντλίαΠαρά την εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, παράγοντες της αγοράς δεν αναμένουν αντίστοιχης έντασης μειώσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Όπως εξηγούν στελέχη και της Helleniq Energy, η καλοκαιρινή περίοδος διατηρεί υψηλή τη ζήτηση για καύσιμα, ενώ οι διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης –κυρίως του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων– εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα