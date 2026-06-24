Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για ΑΕΓΕΚ, Plastira Center, Νηογνώμονα και… Χριστοδουλόπουλο

Για σήμερα είχαν προγραμματιστεί τα σφυριά σε βάρος της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή, για ακίνητο του Νηογνώμονα στον Πειραιά, αλλά και για το mega parking στο Ηράκλειο - Για ποια ξενοδοχεία υπήρξε αναστολή