Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για ΑΕΓΕΚ, Plastira Center, Νηογνώμονα και… Χριστοδουλόπουλο
Πλειστηριασμοί: Τι κλήρωσε για ΑΕΓΕΚ, Plastira Center, Νηογνώμονα και… Χριστοδουλόπουλο
Για σήμερα είχαν προγραμματιστεί τα σφυριά σε βάρος της γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή, για ακίνητο του Νηογνώμονα στον Πειραιά, αλλά και για το mega parking στο Ηράκλειο - Για ποια ξενοδοχεία υπήρξε αναστολή
Αρκετές «επώνυμες» περιπτώσεις βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ενώ άλλες οδηγήθηκαν σε αναστολή.
Το Plastira Center
Την κούρσα στην τιμή πρώτης προσφοράς, -και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο-, οδηγούσε ο επαναληπτικός πλειστηριασμός για ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα και… hi-tech πάρκινγκ του Ηρακλείου Κρήτης και όχι μόνο.
Πρόκειται για το Plastira Center, ένα κτήριο το οποίο διαθέτει δέκα υπόγειους ορόφους που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης με χρήση μηχανοκίνητου – ρομποτικού μηχανισμού. Ο σταθμός περιλαμβάνει 680 θέσεις στάθμευσης καθώς και τους χώρους διαχείρισής τους.
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Το Plastira Center
Την κούρσα στην τιμή πρώτης προσφοράς, -και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο-, οδηγούσε ο επαναληπτικός πλειστηριασμός για ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα και… hi-tech πάρκινγκ του Ηρακλείου Κρήτης και όχι μόνο.
Πρόκειται για το Plastira Center, ένα κτήριο το οποίο διαθέτει δέκα υπόγειους ορόφους που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης με χρήση μηχανοκίνητου – ρομποτικού μηχανισμού. Ο σταθμός περιλαμβάνει 680 θέσεις στάθμευσης καθώς και τους χώρους διαχείρισής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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