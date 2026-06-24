Ο σχολικός εκφοβισμός την ώρα του φαγητού
Ο σχολικός εκφοβισμός την ώρα του φαγητού
Μαθητές φωτογραφίζουν συμμαθητές τους να τρώνε φαγητό και στη συνέχεια αναρτούν τις λήψεις σε ψηφιακές πλατφόρμες με χλευαστικά σχόλια
Σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, καταστροφή αντικειμένων, επιθετικότητα, προσβλητικά σχόλια, υποτιμητικά παρατσούκλια, απειλές, αποκλεισμός, διάδοση φημών, διαπόμπευση σε ψηφιακές πλατφόρμες, πειράγματα με σεξουαλικό περιεχόμενο… Ο σχολικός εκφοβισμός έχει πολλές μορφές και μπορεί να επηρεάσει μαθητές σε όλο τον κόσμο.
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