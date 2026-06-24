Ο σχολικός εκφοβισμός την ώρα του φαγητού
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Ο σχολικός εκφοβισμός την ώρα του φαγητού

Μαθητές φωτογραφίζουν συμμαθητές τους να τρώνε φαγητό και στη συνέχεια αναρτούν τις λήψεις σε ψηφιακές πλατφόρμες με χλευαστικά σχόλια

Ο σχολικός εκφοβισμός την ώρα του φαγητού
Σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, καταστροφή αντικειμένων, επιθετικότητα, προσβλητικά σχόλια, υποτιμητικά παρατσούκλια, απειλές, αποκλεισμός, διάδοση φημών, διαπόμπευση σε ψηφιακές πλατφόρμες, πειράγματα με σεξουαλικό περιεχόμενο… Ο σχολικός εκφοβισμός έχει πολλές μορφές και μπορεί να επηρεάσει μαθητές σε όλο τον κόσμο.

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