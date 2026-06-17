Ανελκυστήρες: Το ελληνικό φαινόμενο που ξάφνιασε Αμερικανούς ερευνητές

Η αντιπαροχή, η έκρηξη των πολυκατοικιών και οι ελληνικές εταιρείες που μετέτρεψαν μια εγχώρια ανάγκη σε εξαγωγική δραστηριότητα εκατομμυρίων ευρώ - Τι λένε στο newmoney η KLEEMANN και η ΠΟΒΕΣΑ για το μέγεθος και τις προοπτικές του κλάδου