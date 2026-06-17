Ανελκυστήρες: Το ελληνικό φαινόμενο που ξάφνιασε Αμερικανούς ερευνητές
Ανελκυστήρες: Το ελληνικό φαινόμενο που ξάφνιασε Αμερικανούς ερευνητές
Η αντιπαροχή, η έκρηξη των πολυκατοικιών και οι ελληνικές εταιρείες που μετέτρεψαν μια εγχώρια ανάγκη σε εξαγωγική δραστηριότητα εκατομμυρίων ευρώ - Τι λένε στο newmoney η KLEEMANN και η ΠΟΒΕΣΑ για το μέγεθος και τις προοπτικές του κλάδου
Όταν ερευνητές στις ΗΠΑ επιχείρησαν να συγκρίνουν πόσους ανελκυστήρες διαθέτουν οι ανεπτυγμένες χώρες, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο εύρημα. Η Ελλάδα των 10,4 εκατ. κατοίκων εμφανίζεται να διαθέτει περίπου 1,1 εκατ. ανελκυστήρες, περισσότερους αναλογικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα περιλαμβάνεται στη μελέτη. Με 41 ανελκυστήρες ανά 1.000 κατοίκους, κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν, μπροστά από την Ελβετία (27), την Ισπανία (23), την Ιταλία (17) και πολύ μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εμφανίζουν μόλις 3 ανελκυστήρες ανά 1.000 κατοίκους.
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