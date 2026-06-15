Η εμπειρία σε ένα τριάστερο εστιατόριο παγκόσμιας κλάσης στην εξοχή
Η εμπειρία σε ένα τριάστερο εστιατόριο παγκόσμιας κλάσης στην εξοχή
Στο τριάστερο Hiša Franko η σεφ Ana Roš παραδίδει ένα συγκλονιστικό μενού, βασισμένο στο ένστικτο, την παράδοση και την άγρια φύση του σλοβένικου τερραίν
Βαθιά στην κοιλάδα του Soča, κρυμμένο στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων κοντά στη μικρή πόλη Kobarid και λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα ιταλικά σύνορα, βρίσκεται ένα αγροτικό σπίτι που μοιάζει να έχει ξαναγράψει μόνο του τη γαστρονομική ταυτότητα ενός ολόκληρου έθνους. Αυτό είναι το Hiša Franko. Κατά τη διάρκεια της πενηντάχρονης ιστορίας του, το κτήμα έχει υπάρξει αγροτικό πανδοχείο, αυτοσχέδιο νοσοκομείο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και ένα κλασικό οικογενειακό εστιατόριο για πολλές δεκαετίες, πριν μεταμορφωθεί στο σημερινό γαστρονομικό καταφύγιο παγκόσμιας κλάσης, κατακτώντας τρία αστέρια Michelin και μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου.
Η αντισυμβατική πορεία της Ana Roš
Στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η σεφ Ana Roš. Το ταξίδι της στην κορυφή της υψηλής γαστρονομίας αψηφά κάθε συμβατική πορεία. Με πατέρα γιατρό και μητέρα δημοσιογράφο, η Roš ήταν μια ελίτ σκιέρ αγώνων και χορεύτρια, η οποία αργότερα ακολούθησε ακαδημαϊκή εκπαίδευση για μια καριέρα στη διεθνή διπλωματία. Ξαφνικά, όμως, όλα άλλαξαν. Με μηδενική εμπειρία σε επαγγελματική κουζίνα και δίχως επίσημη μαγειρική εκπαίδευση, η ίδια και ο πρώην σύζυγός της, Valter Kramar, ανέλαβαν το εστιατόριο των γονιών του Valter στις αρχές του 2000.
Κάθε φορά που μαγείρευε ή βρισκόταν στο πάσο, η Ana ρωτούσε τον εαυτό της ένα απλό ερώτημα, χτίζοντας μέρα με τη μέρα τη δική της, μοναδική φωνή. “Πώς θα δώσω γαστρονομική υπόσταση στο ένστικτό μου, στην προσωπική μου μορφή δημιουργικότητας, ελεύθερη από αυστηρές φόρμες και μαγειρικούς κανόνες”; Αντί να αντιγράφει κλασικές γαλλικές τεχνικές, η Ana κοίταζε έξω από το παράθυρο την σλοβένικη γη. Ένα terroir γεμάτο αντιθέσεις κα επιρροές Η κοιλάδα Soča είναι μια περιοχή μεγάλων γεωγραφικών συγκρούσεων, όπου τα αλπικά μικροκλίματα εναλλάσσονται με τους θερμούς ανέμους της Αδριατικής ενώ και η Σλοβενία σαν χώρα έχει πολυπληθείς επιρροές από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η αντισυμβατική πορεία της Ana Roš
Στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η σεφ Ana Roš. Το ταξίδι της στην κορυφή της υψηλής γαστρονομίας αψηφά κάθε συμβατική πορεία. Με πατέρα γιατρό και μητέρα δημοσιογράφο, η Roš ήταν μια ελίτ σκιέρ αγώνων και χορεύτρια, η οποία αργότερα ακολούθησε ακαδημαϊκή εκπαίδευση για μια καριέρα στη διεθνή διπλωματία. Ξαφνικά, όμως, όλα άλλαξαν. Με μηδενική εμπειρία σε επαγγελματική κουζίνα και δίχως επίσημη μαγειρική εκπαίδευση, η ίδια και ο πρώην σύζυγός της, Valter Kramar, ανέλαβαν το εστιατόριο των γονιών του Valter στις αρχές του 2000.
Κάθε φορά που μαγείρευε ή βρισκόταν στο πάσο, η Ana ρωτούσε τον εαυτό της ένα απλό ερώτημα, χτίζοντας μέρα με τη μέρα τη δική της, μοναδική φωνή. “Πώς θα δώσω γαστρονομική υπόσταση στο ένστικτό μου, στην προσωπική μου μορφή δημιουργικότητας, ελεύθερη από αυστηρές φόρμες και μαγειρικούς κανόνες”; Αντί να αντιγράφει κλασικές γαλλικές τεχνικές, η Ana κοίταζε έξω από το παράθυρο την σλοβένικη γη. Ένα terroir γεμάτο αντιθέσεις κα επιρροές Η κοιλάδα Soča είναι μια περιοχή μεγάλων γεωγραφικών συγκρούσεων, όπου τα αλπικά μικροκλίματα εναλλάσσονται με τους θερμούς ανέμους της Αδριατικής ενώ και η Σλοβενία σαν χώρα έχει πολυπληθείς επιρροές από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα