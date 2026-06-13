Νέα αύξηση-έκπληξη από τη Rolex: Πόσο ακριβαίνουν τα χρυσά ρολόγια της
Νέα αύξηση-έκπληξη από τη Rolex: Πόσο ακριβαίνουν τα χρυσά ρολόγια της
Η Rolex προχώρησε σε δεύτερη ανατίμηση (5%) στα χρυσά ρολόγια της λόγω της εκτόξευσης του χρυσού στα $4.200, ποντάροντας στην ανθεκτική ζήτηση των υπερ-πλούσιων, παρά τη γενικότερη κάμψη στην αγορά ειδών πολυτελείας
Η Rolex αύξησε την τιμή παγκοσμίως στα χρυσά ρολόγια της κατά μέσο όρο 5% αυτόν τον μήνα, προσθέτοντας μια σπάνια, δεύτερη ετήσια αύξηση στις κύριες αγορές της, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, του Χονγκ Κονγκ και των ΗΠΑ.
Η αύξηση αυτή, η οποία ακολουθεί μια ελαφρώς μεγαλύτερη άνοδο τον Ιανουάριο –η οποία δεν ήταν παγκόσμια και δεν αφορούσε ειδικά τον χρυσό– αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για premium προϊόντα, παρά τη γενικότερα υποτονική αγορά ειδών πολυτελείας.
Άλλες κορυφαίες μάρκες πολυτελείας έχουν επίσης αυξήσει τις τιμές τους, συμπεριλαμβανομένης της Cartier (που ανήκει στον όμιλο Richemont), η οποία αύξησε τις τιμές στα χρυσά ρολόγια της έως και 10% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον Μαρκ Σου, επικεφαλής μάρκετινγκ της πλατφόρμας ερευνών WatchCharts.
Ο όμιλος Richemont ανέφερε στην ετήσια έκθεσή του ότι εφάρμοσε μετρημένες αυξήσεις τιμών στους οίκους κοσμημάτων του (Jewellery Maisons), στους οποίους περιλαμβάνεται η Cartier, επικαλούμενος τις αυξανόμενες τιμές του χρυσού και τις νομισματικές διακυμάνσεις.
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Η αύξηση αυτή, η οποία ακολουθεί μια ελαφρώς μεγαλύτερη άνοδο τον Ιανουάριο –η οποία δεν ήταν παγκόσμια και δεν αφορούσε ειδικά τον χρυσό– αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για premium προϊόντα, παρά τη γενικότερα υποτονική αγορά ειδών πολυτελείας.
Άλλες κορυφαίες μάρκες πολυτελείας έχουν επίσης αυξήσει τις τιμές τους, συμπεριλαμβανομένης της Cartier (που ανήκει στον όμιλο Richemont), η οποία αύξησε τις τιμές στα χρυσά ρολόγια της έως και 10% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον Μαρκ Σου, επικεφαλής μάρκετινγκ της πλατφόρμας ερευνών WatchCharts.
Ο όμιλος Richemont ανέφερε στην ετήσια έκθεσή του ότι εφάρμοσε μετρημένες αυξήσεις τιμών στους οίκους κοσμημάτων του (Jewellery Maisons), στους οποίους περιλαμβάνεται η Cartier, επικαλούμενος τις αυξανόμενες τιμές του χρυσού και τις νομισματικές διακυμάνσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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