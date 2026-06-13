Νέα αύξηση-έκπληξη από τη Rolex: Πόσο ακριβαίνουν τα χρυσά ρολόγια της

Η Rolex προχώρησε σε δεύτερη ανατίμηση (5%) στα χρυσά ρολόγια της λόγω της εκτόξευσης του χρυσού στα $4.200, ποντάροντας στην ανθεκτική ζήτηση των υπερ-πλούσιων, παρά τη γενικότερη κάμψη στην αγορά ειδών πολυτελείας