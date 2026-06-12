Χρήστος Τσιάλτας (Lockheed Martin): Το πρόγραμμα των F-35 δημιουργεί νέες προοπτικές για την ελληνική αμυντική βιομηχανία
Χρήστος Τσιάλτας (Lockheed Martin): Το πρόγραμμα των F-35 δημιουργεί νέες προοπτικές για την ελληνική αμυντική βιομηχανία
Η Lockheed Martin ενισχύει την στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα μέσω των F-35, της συνεργασίας με την ΕΑΒ, νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων και επενδύσεων στην εκπαίδευση και την καινοτομία – Τι λέει ο Country Manager της εταιρείας στην Ελλάδα στο Newmoney.gr
Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση εκτεταμένου εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεών, με τη Lockheed Martin να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ και πολλά χρόνια σε μια σειρά από κρίσιμα αμυντικά προγράμματα.
Η πορεία του προγράμματος των F-35, η συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), καθώς και οι προοπτικές συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Newmoney.gr ο Country Manager της εταιρείας στην Ελλάδα, Χρήστος Τσιάλτας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η πορεία του προγράμματος των F-35, η συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), καθώς και οι προοπτικές συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Newmoney.gr ο Country Manager της εταιρείας στην Ελλάδα, Χρήστος Τσιάλτας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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