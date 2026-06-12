Χρήστος Τσιάλτας (Lockheed Martin): Το πρόγραμμα των F-35 δημιουργεί νέες προοπτικές για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Η Lockheed Martin ενισχύει την στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα μέσω των F-35, της συνεργασίας με την ΕΑΒ, νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων και επενδύσεων στην εκπαίδευση και την καινοτομία – Τι λέει ο Country Manager της εταιρείας στην Ελλάδα στο Newmoney.gr