Μουντιάλ 2026: Από τα 475 δολάρια του 1994 στα premium εισιτήρια των 10.000 δολαρίων – Το τέλος της «λαϊκής κερκίδας»

Οι τιμές των premium εισιτηρίων του Μουντιάλ εκτοξεύθηκαν κατά 2000% μέσα σε 32 χρόνια, αναδεικνύοντας τη μετατροπή του ποδοσφαίρου από λαϊκό θέαμα σε παγκόσμιο προϊόν της ελίτ