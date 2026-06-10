Μουντιάλ 2026: Από τα 475 δολάρια του 1994 στα premium εισιτήρια των 10.000 δολαρίων – Το τέλος της «λαϊκής κερκίδας»
Μουντιάλ 2026: Από τα 475 δολάρια του 1994 στα premium εισιτήρια των 10.000 δολαρίων – Το τέλος της «λαϊκής κερκίδας»
Οι τιμές των premium εισιτηρίων του Μουντιάλ εκτοξεύθηκαν κατά 2000% μέσα σε 32 χρόνια, αναδεικνύοντας τη μετατροπή του ποδοσφαίρου από λαϊκό θέαμα σε παγκόσμιο προϊόν της ελίτ
Όταν οι ΗΠΑ φιλοξένησαν το Μουντιάλ του 1994, ελάχιστοι γνώριζαν αν η διοργάνωση θα πετύχει. Το ποδόσφαιρο παρέμενε ένα περιθωριακό άθλημα για τα αμερικανικά δεδομένα, η χώρα δεν διέθετε καν επαγγελματικό πρωτάθλημα και τα ακριβά εισιτήρια του τελικού κόστιζαν μόλις 475 δολάρια.
Τριάντα δύο χρόνια αργότερα, το σκηνικό έχει αλλάξει θεαματικά. Για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, τα καλύτερα εισιτήρια ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια, αντανακλώντας όχι μόνο τη γιγάντωση της διοργάνωσης αλλά και τη μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ. Η αύξηση αγγίζει το 2.000% σε σχέση με το 1994 και αποτυπώνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη μεταμόρφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από ένα μεγάλο λαϊκό αθλητικό γεγονός σε ένα premium παγκόσμιο προϊόν ψυχαγωγίας.
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Τριάντα δύο χρόνια αργότερα, το σκηνικό έχει αλλάξει θεαματικά. Για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, τα καλύτερα εισιτήρια ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια, αντανακλώντας όχι μόνο τη γιγάντωση της διοργάνωσης αλλά και τη μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ. Η αύξηση αγγίζει το 2.000% σε σχέση με το 1994 και αποτυπώνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη μεταμόρφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από ένα μεγάλο λαϊκό αθλητικό γεγονός σε ένα premium παγκόσμιο προϊόν ψυχαγωγίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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