Τουρισμός: Με βελτιωμένη ροή άνοιξε η σεζόν – Τι εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς
Τουρισμός: Με βελτιωμένη ροή άνοιξε η σεζόν – Τι εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς
Συγκρατημένη αισιοδοξία και αντοχές στη ζήτηση για το ελληνικό καλοκαίρι παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα - Ανάμεικτη εικόνα δείχνουν τα στοιχεία από αεροπορικές, ξενοδόχους, ταξιδιωτικά γραφεία και Airbnb - Αυξημένες θέσεις 8% από αεροπορικές για ελληνικούς προορισμούς
«Φέτος η σεζόν θα κρίνεται μήνα με τον μήνα». «Το θετικό είναι ότι παραμένει και είναι δεδομένη η πρόθεση για ταξίδια στους Ευρωπαίους, ενώ και οι αεροπορικές έχουν προβλέψει αυξημένες θέσεις για ελληνικούς προορισμούς στη θερινή περίοδο στο +8% από πέρυσι». «Από την αρχή της γεωπολιτικής κρίσης στο Ιράν, έχει καταγραφεί πάγωμα κρατήσεων για κάποια διαστήματα, όμως η ροή τώρα είναι βελτιωμένη». «Δεν έχει υπάρξει σε καμία περίπτωση μαζικότητα ακυρώσεων, πέραν κάποιων μεμονωμένων, διάσπαρτων κρατήσεων που έχουν ακυρωθεί». «Τα όποια σκαμπανεβάσματα και η αστάθεια στις κρατήσεις θα αντιμετωπιστεί από την αγορά με προσφορές της τελευταίας στιγμής».
Αυτό είναι το κλίμα την παρούσα στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό που, αρχές Ιουνίου πλέον, μπαίνει για τα καλά στη νέα θερινή σεζόν, με τις προσδοκίες να είναι ανάμεικτες στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, και την αγορά, σε αυτή τη φάση, να θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο για το «ελληνικό καλοκαίρι 2026», και, σταδιακά, τις κρατήσεις να επιστρέφουν. Στα θετικά της σεζόν είναι ότι αυτή έχει ξεκινήσει από νωρίς σε κάποιους προορισμούς, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα στην Κρήτη και τα Χανιά με περισσότερες πτήσεις από πολύ νωρίς φέτος, κάτι που φάνηκε και από τη σημαντική αύξηση της διεθνούς κίνησης στο αεροδρόμιο ακόμη και μέσα στον Απρίλιο κατά 26,4% έναντι του περσινού Απριλίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό είναι το κλίμα την παρούσα στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό που, αρχές Ιουνίου πλέον, μπαίνει για τα καλά στη νέα θερινή σεζόν, με τις προσδοκίες να είναι ανάμεικτες στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, και την αγορά, σε αυτή τη φάση, να θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο για το «ελληνικό καλοκαίρι 2026», και, σταδιακά, τις κρατήσεις να επιστρέφουν. Στα θετικά της σεζόν είναι ότι αυτή έχει ξεκινήσει από νωρίς σε κάποιους προορισμούς, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα στην Κρήτη και τα Χανιά με περισσότερες πτήσεις από πολύ νωρίς φέτος, κάτι που φάνηκε και από τη σημαντική αύξηση της διεθνούς κίνησης στο αεροδρόμιο ακόμη και μέσα στον Απρίλιο κατά 26,4% έναντι του περσινού Απριλίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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