Η Ελβετία βάζει ταβάνι στον πληθυσμό της για να μην ξεπεράσει τα 10 εκατ.;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελβετία βάζει ταβάνι στον πληθυσμό της για να μην ξεπεράσει τα 10 εκατ.;

Στις 14 Ιουνίου οι Ελβετοί ψηφίζουν για μια πρόταση που προβλέπει ότι η χώρα δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους

Η Ελβετία βάζει ταβάνι στον πληθυσμό της για να μην ξεπεράσει τα 10 εκατ.;
Η Ελβετία είναι μια χώρα που έχει μάθει να ζει με τους αριθμούς. Από τα ρολόγια της ως τις τράπεζες και τα τρένα της, όλα έχουν μάθει να λειτουργούν με μαθηματική ακρίβεια. Δεν είναι να απορεί κανείς που σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου, οι πολίτες της θα κληθούν να αποφασίσουν για ένα αριθμητικό θέμα. Το οποίο, όμως, είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε σχέση με χρήματα, επιτόκια ή δημοσιονομικά πλεονάσματα.


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