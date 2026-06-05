Η Ελβετία βάζει ταβάνι στον πληθυσμό της για να μην ξεπεράσει τα 10 εκατ.;

Στις 14 Ιουνίου οι Ελβετοί ψηφίζουν για μια πρόταση που προβλέπει ότι η χώρα δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους