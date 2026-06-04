Μονακό: Πώς ένα καζίνο έσωσε ένα κράτος
Μονακό: Πώς ένα καζίνο έσωσε ένα κράτος
Μονακό, το Βατικανό του πλούτου. Εκεί όπου όλα έχουν συμβεί και απλά επαναλαμβάνονται για να συντηρηθεί ο μύθος
Στις μαρίνες του δένουν μερικά από τα ακριβότερα γιοτ στον κόσμο, οι δρόμοι του γεμίζουν με Ferrari, Rolls-Royce και Bentley, ενώ η αγορά ακινήτων του ανήκει στις ακριβότερες του πλανήτη. Ένα διαμέρισμα μπορεί να κοστίζει πάνω από 50.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Κάθε Μάιο, το Grand Prix της Formula 1 μετατρέπει τους στενούς δρόμους του πριγκιπάτου σε παγκόσμιο τηλεοπτικό σκηνικό.
Μαθήματα μονεγάσκικης ιστορίας
Monte Carlo, η διασημότερη συνοικία του πριγκιπάτου και το επίκεντρο της οικονομικής και κοσμικής του ζωής, σημαίνει καζίνο. Port Hercule, το ιστορικό λιμάνι του Μονακό και η πιο αναγνωρίσιμη μαρίνα του, σημαίνει γιοτ. Hôtel de Paris σημαίνει παλιά ευρωπαϊκή αριστοκρατία. Όλα αυτά, πια, μοιάζουν αυτονόητα. Κάποτε, όμως, τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Στα μέσα του 19ου αιώνα, το μικρό πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής δεν ήταν καταφύγιο δισεκατομμυριούχων. Ήταν ένα σχεδόν χρεοκοπημένο κρατίδιο, χωρίς φυσικούς πόρους, χωρίς παραγωγή, με ανεμικό οικονομικό παρόν και, μάλλον, δυσοίωνο μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μαθήματα μονεγάσκικης ιστορίας
Monte Carlo, η διασημότερη συνοικία του πριγκιπάτου και το επίκεντρο της οικονομικής και κοσμικής του ζωής, σημαίνει καζίνο. Port Hercule, το ιστορικό λιμάνι του Μονακό και η πιο αναγνωρίσιμη μαρίνα του, σημαίνει γιοτ. Hôtel de Paris σημαίνει παλιά ευρωπαϊκή αριστοκρατία. Όλα αυτά, πια, μοιάζουν αυτονόητα. Κάποτε, όμως, τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Στα μέσα του 19ου αιώνα, το μικρό πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής δεν ήταν καταφύγιο δισεκατομμυριούχων. Ήταν ένα σχεδόν χρεοκοπημένο κρατίδιο, χωρίς φυσικούς πόρους, χωρίς παραγωγή, με ανεμικό οικονομικό παρόν και, μάλλον, δυσοίωνο μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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