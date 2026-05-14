ΔΥΠΑ: Νέα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας με μισθό έως 930 ευρώ

Με ένα νέο μοντέλο κοινωφελούς απασχόλησης προχωρά η ΔΥΠΑ, καθώς το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει ένα ευρύ πακέτο επιδοτούμενων δράσεων που προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου, Δήμους, Περιφέρειες και ΔΕΚΟ.Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει στόχο όχι μόνο την αποκλιμάκωση της ανεργίας, αλλά και την αντιμετώπιση σημαντικών ελλείψεων προσωπικού που καταγράφονται σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές.Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στους νέους που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη επαγγελματική εμπειρία όσο και σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και χρειάζονται επιπλέον ασφαλιστικά ένσημα.Νέο μοντέλο κοινωφελούς απασχόλησηςΗ στρατηγική της ΔΥΠΑ στηρίζεται στη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων ανά Περιφέρεια, με βάση:τα επίπεδα ανεργίας,τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής,και τις ελλείψεις προσωπικού σε Δήμους και δημόσιους οργανισμούς.Η πλειονότητα των θέσεων θα αφορά:κοινωφελείς δράσεις,κοινωνικές υπηρεσίες,πολιτική προστασία,

τεχνικά έργα,και αποκατάσταση υποδομών.Βασικός στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου προσωρινής απασχόλησης, το οποίο θα λειτουργεί ως γέφυρα επανένταξης στην αγορά εργασίας.Θεσσαλία: Εκκίνηση με 2.100 νέες θέσειςΗ πρώτη εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στη Θεσσαλία, όπου από τον Ιούνιο αναμένεται να προκηρυχθούν 2.100 θέσεις εργασίας σε:Λάρισα,Τρίκαλα,Καρδίτσα,και Βόλο.Οι συμβάσεις προβλέπεται να έχουν διάρκεια οκτώ μηνών, ενώ οι αποδοχές θα φτάνουν έως:930 ευρώ μικτά για πλήρη απασχόληση,με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για τους εργαζόμενους.Πού θα καλυφθούν οι ανάγκεςΟι θέσεις εργασίας θα καλύψουν ανάγκες σε:καθαρισμούς,παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών,περιβαλλοντικά έργα,κοινωνικές δομές,και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:στη συντήρηση σχολικών μονάδων,στον καθαρισμό ρεμάτων,στην απομάκρυνση φερτών υλικών,και στην ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας.Οι ειδικότητες που θα ζητηθούνΟι νέες προσλήψεις αναμένεται να καλύψουν δεκάδες διαφορετικές ειδικότητες και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.Μεταξύ άλλων προβλέπεται να ζητηθούν:διοικητικοί υπάλληλοι,εργαζόμενοι καθαριότητας,εργάτες γενικών καθηκόντων,οδηγοί,ηλεκτρολόγοι,υδραυλικοί,τεχνίτες,χειριστές μηχανημάτων έργου,μηχανικοί,γεωπόνοι,κοινωνικοί λειτουργοί,ψυχολόγοι,νοσηλευτές,και προσωπικό κοινωνικών δομών.Ειδικά προγράμματα για ανέργους έως 72 ετώνΣτο συνολικό πλάνο εντάσσονται επίσης νέες δράσεις για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 57 έως 72 ετών, με σκοπό τόσο την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας όσο και τη συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων για τη συνταξιοδότησή τους.Οι θέσεις αυτές θα αφορούν φορείς του Δημοσίου, ενώ προβλέπεται επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 75% του μισθολογικού κόστους.Νέο πρόγραμμα για πτυχιούχους ΑΕΙΠαράλληλα, βρίσκεται υπό σχεδιασμό ειδικό πρόγραμμα για 1.000 αποφοίτους πανεπιστημίων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εξειδικευμένες θέσεις στη ΔΥΠΑ.Οι τομείς εργασίας θα αφορούν κυρίως:πληροφορική,ψηφιακές υπηρεσίες,και σύγχρονα εργαλεία απασχόλησης.