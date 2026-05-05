Citi για Πειραιώς: Κρατά τη σύσταση αγοράς, μειώνει την τιμή στόχο στα €11,35
Τα τρία σενάρια της Citi για την τιμή στόχο - Οι προβλέψεις δείχνουν καθαρά κέρδη €1,145 δισ. το 2026, €1,223 δισ. το 2027 και €1,343 δισ. το 2028
Η Citi διατηρεί τη σύσταση αγοράς για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά μειώνει την τιμή στόχο στα €11,35 από €11,85, μετά την επικαιροποίηση του μοντέλου της για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Η νέα τιμή στόχος εξακολουθεί να δείχνει σημαντικό περιθώριο ανόδου, καθώς με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, η αναμενόμενη απόδοση από την τιμή φτάνει το 40%, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση 5%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 45%.
Η μείωση της τιμής στόχου δεν προκύπτει από ουσιαστική επιδείνωση των προβλέψεων για την τράπεζα. Αντίθετα, η Citi αυξάνει κατά 2% την εκτίμηση για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή το 2026 και κατά 1% την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2027. Για το 2028 οι προβλέψεις παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ για το 2029 και το 2030 υποχωρούν οριακά κατά 1%. Ο βασικός λόγος για τη χαμηλότερη αποτίμηση είναι η αύξηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 11% από 10,6%, λόγω της ανόδου των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων.
