Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Ερχονται φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος για τα νοικοκυριά
Πώς μπορείτε πλέον να τοποθετήσετε μικρά φωτοβολταϊκά και να «κουρέψετε» τον λογαριασμό του ρεύματος με απλές διαδικασίες
Η ενέργεια περνάει στα χέρια των πολιτών με το νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η ρύθμιση αυτή ενισχύει την «ενεργειακή Δημοκρατία», δίνοντας σε κάθε νοικοκυριό τη δυνατότητα να παράγει τη δική του καθαρή ενέργεια.
Μικρά συστήματα, μεγάλη οικονομία
Η νέα νομοθεσία εστιάζει στα συστήματα ισχύος έως 800W, τα οποία θεωρούνται ιδανικά για αστικά περιβάλλοντα και διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους και αυτά τα μικρά συστήματα μπορούν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος με απλό και γρήγορο τρόπο.
Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην πρωτοπορία αυτής της μετάβασης, κατέχοντας την 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση ενέργειας από ήλιο και άνεμο. Σήμερα, πάνω από 80.000 μικρές εγκαταστάσεις είναι ήδη ενεργές, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνία έχει αγκαλιάσει τις πράσινες λύσεις.
