Η UBS ανεβάζει τον πήχη για την Τράπεζα Πειραιώς, γιατί βλέπει νέα άνοδο
Ανεβάζει την τιμή στόχο στα €11,20, από €11,00 προηγουμένως η UBS - Η Τράπεζα Πειραιώς διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 8,4 φορές για το 2026, περίπου 7% χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Νέα υψηλότερη τιμή στόχο στα €11,20, από €11,00 προηγουμένως, δίνει η UBS για την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Με βάση την τιμή των €7,95 στις 30 Απριλίου, ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου 40,9%, ενώ αν προστεθεί και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 8,4%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση φτάνει στο 49,3%.
Η αποτίμηση παραμένει, κατά την UBS, ελκυστική. Η Τράπεζα Πειραιώς διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 8,4 φορές για το 2026, περίπου 7% χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, και περίπου 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία. Η UBS προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,5% το 2026, με άνοδο προς το 16,5% έως το 2028, και μερισματική απόδοση 6,9% για φέτος, 8,4% το 2027 και 9,3% το 2028.
