Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια αλλά με το δάχτυλο στη «σκανδάλη» για αυξήσεις
Η BoE διατήρησε σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 3,75% - H τράπεζα απέσυρε την κεντρική της πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, παρουσιάζοντας τρία σενάρια
Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, με αρκετούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι ενδέχεται να εξετάσουν μελλοντικές αυξήσεις, την στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου «εκτινάχθηκαν» αγγίζοντας το πιο απαισιόδοξο σενάριο της κεντρικής τράπεζας για την οικονομία.
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισε με 8-1 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο 3,75%, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Ο επικεφαλής οικονομολόγος Huw Pill ήταν η μοναδική φωνή διαφωνίας, αν και άλλοι αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να συνταχθούν μαζί του στις επόμενες συνεδριάσεις.
Ο διοικητής Άντριου Μπέιλι ανέφερε ότι η διατήρηση των επιτοκίων αποτελεί μια «λογική στάση» δεδομένης της αδυναμίας της βρετανικής οικονομίας, προειδοποίησε όμως ότι μπορεί να χρειαστούν αυξήσεις σε περίπτωση συνεχιζόμενης σημαντικής διαταραχής στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Λόγω της υψηλής αβεβαιότητας από τη σύγκρουση στο Ιράν, η τράπεζα απέσυρε την κεντρική της πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, παρουσιάζοντας αντίθετα τρία σενάρια:
•Το χειρότερο σενάριο: Προβλέπει το πετρέλαιο κοντά στα 130 δολάρια το βαρέλι (επίπεδο που προσεγγίστηκε το πρωί της Πέμπτης). Σε αυτή την περίπτωση, τα επιτόκια θα χρειαζόταν να αυξηθούν απότομα, μεταξύ 66 και 151 μονάδων βάσης.
•Το μεσαίο σενάριο (επικρατέστερο): Προβλέπει κορύφωση του πληθωρισμού στο 3,7% έως το τέλος του έτους.
•Το δυσμενές σενάριο: Προβλέπει τον πληθωρισμό να φτάνει το 6,2% στις αρχές του 2027, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% για όλη την περίοδο πρόβλεψης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα