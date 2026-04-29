Πλειστηριασμοί: Οι επώνυμες περιπτώσεις, το ακίνητο στο Φάρο Ψυχικού και… το πενταπλό σφυρί
Σήμερα …κληρώνει για το Mega Outlet, τον Πύργο Σαλιαρέλη και την «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής», αλλά στη λίστα περιλαμβάνεται και επαγγελματικό ακίνητο επί της λεωφόρου Κηφισίας - Η προνομιακή θέση του και οι τιμές πρώτης προσφοράς
«Ημέρα των μεγάλων σφυριών» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή καθώς έχουν προγραμματιστεί μια σειρά πλειστηριασμοί για ακριβά και «επώνυμα» ακίνητα. Μεταξύ αυτών, όπως έχει αναδείξει το newmoney, και το ακριβότερο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δεν είναι άλλο από το εμπορικό κέντρο Mega Outlet στη Θεσσαλονίκη που βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 40 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, πλην…απροόπτου, αναμένεται πλειστηριασμός για τον περίφημο «Πύργο Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, με την τιμή εκκίνησης να έχει τριπλασιαστεί στα 5.364.000 ευρώ.
Το «παρών» δίνει επίσης η ιστορική βιομηχανία εσωρούχων «Ήλιος Πλεκτική» καθώς και ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Μάκης Χριστοδουλόπουλος για ιδιοκτησίες του στην περιοχή της Αιγιαλείας.
