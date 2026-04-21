Χρέη στους δήμους: «Κούρεμα» έως 75% και 240 δόσεις – Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν
Δημοτικά τέλη, πρόστιμα, μισθώματα και χρεώσεις κοινόχρηστων χώρων μπαίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Παγώνουν κατασχέσεις, ρυθμίζονται ακόμη και χρέη σε εκτέλεση
Σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν εγκλωβιστεί σε χρέη προς δήμους φέρνει η νέα ρύθμιση, η οποία ανοίγει τον δρόμο για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ακόμη και σε περιπτώσεις, όπου έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις ή άλλα μέτρα. Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται οφειλές από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, πρόστιμα πολεοδομικών και δημοτικών παραβάσεων, μισθώματα δημοτικών ακινήτων, τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων αλλά και κάθε άλλη βεβαιωμένη υποχρέωση προς δήμους και νομικά τους πρόσωπα, μετατρέποντας μια μέχρι σήμερα «παγίδα» κατασχέσεων σε ρυθμιζόμενη οφειλή με δόσεις και διαγραφές.
Η ρύθμιση, που επεκτείνει το πλαίσιο του Ν. 4738/2020 και συμπληρώνει τον Ν. 5143/2024, επιτρέπει για πρώτη φορά την υπαγωγή όλων των δημοτικών οφειλών άνω των 10.000 ευρώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες ή εξυπηρετούμενες. Με την αίτηση «παγώνουν» άμεσα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ με την οριστική συμφωνία αναδιάρθρωσης αίρονται πλήρως, εφόσον τηρείται η ρύθμιση.
Η ουσία της παρέμβασης είναι ότι τα χρέη προς δήμους αντιμετωπίζονται πλέον ως οφειλές προς το Δημόσιο αποκλειστικά για σκοπούς ρύθμισης, κάτι που επιτρέπει την ένταξή τους στο ίδιο σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη.
Η νέα ρύθμιση λειτουργεί σαν «οδηγός επιβίωσης» για όσους έχουν συσσωρεύσει υποχρεώσεις από καθημερινές δραστηριότητες – από απλή κατοχή ακινήτου μέχρι επαγγελματική δραστηριότητα – και πλέον μπορούν να δουν συνολική διευθέτηση αντί για αποσπασματικά μέτρα είσπραξης.
Η βασική προϋπόθεση για ένταξη είναι το ύψος των οφειλών να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, όριο που λειτουργεί ως φίλτρο για τη χρήση του μηχανισμού. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού στο gov.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet, και η πρόταση ρύθμισης προκύπτει αυτόματα μέσω ειδικού αλγορίθμου, που λαμβάνει υπόψη εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα αποπληρωμής.
Το βασικό «δέλεαρ» της ρύθμισης είναι οι όροι αποπληρωμής. Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ και χαμηλό επιτόκιο, ενώ προβλέπεται και σημαντική διαγραφή χρέους, που μπορεί να φτάσει έως 75% της βασικής οφειλής και ακόμη υψηλότερα ποσοστά σε προσαυξήσεις και πρόστιμα. Το τελικό «κούρεμα» εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και την αξία της περιουσίας του, καθώς το Δημόσιο δεν μπορεί να βρεθεί σε χειρότερη θέση από αυτή που θα είχε σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η άμεση προστασία από μέτρα είσπραξης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλονται κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και λοιπές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, δίνοντας χρόνο στον οφειλέτη να διαπραγματευτεί και να καταλήξει σε βιώσιμη λύση. Αν τελικά υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης, τα μέτρα αίρονται, ενώ αν η ρύθμιση χαθεί, επανέρχονται άμεσα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα