Σε υποτονικό τέμπο η Wall Street περιμένοντας τα μαντάτα από τη Μέση Ανατολή
Διορθωτικές κινήσεις στους δείκτες μετά το ράλι της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την εξέλιξη της εκεχειρίας και την έκβαση των νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν - Στο επίκεντρο τα μάκρο, οι εταιρικές επιδόσεις και η Fed
Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως την Τετάρτη, εντείνοντας την ανησυχία της Wall Street για παρατεταμένη σύγκρουση.
Έτσι, ο Dow Jones σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη 0,01% στις 49.442 μονάδες διακόπτοντας έτσι ένα ανοδικό σερί πέντε συνεδριάσεων. O S&P 500 έχασε το ρεκόρ της Παρασκευής, αλλά παρέμεινε πάνω από το ορόσημο των 7.100 μονάδων, στις 7.109, με μικρή πτώση 0,24%, όπως και ο Nasdaq που διολίσθησε σε ποσοστό 0,26% και τις 24.404 μονάδες.
«Οι αγορές βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με μια ταχέως μεταβαλλόμενη εικόνα στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τόσο ενδείξεις αισιοδοξίας όσο και νέα σημάδια ανησυχίας», ανέφερε η Ντανιέλα Χάθορν, αναλύτρια της Capital.com, προσθέτοντας ότι η αγορά μοιάζει «εγκλωβισμένη σε ένα σταυροδρόμι».
«Δεν πρόκειται να πιεστώ για να κάνω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο στον κόσμο», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνοντας έτσι την πίεση προς τους διαπραγματευτές. Μάλιστα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας που λήγει αύριο Τρίτη, λέγοντας ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ επιπρόσθετα επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν προς το παρόν υπό ναυτικό αποκλεισμό, συντηρώντας έτσι τα νέα κέρδη στις πετρελαϊκές τιμές.
Σημειωτέον πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μεταβαίνει στο Πακιστάν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
«Μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, μια μερική μείωση του ρίσκου είναι φυσιολογική, αλλά οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν για ενδείξεις ταχείας επιδείνωσης που θα μπορούσαν να πιέσουν τις αγορές», τόνισε ο Μαρκ Λουσκίνι, της Janney Montgomery Scott, εκφράζοντας πάντως τη βεβαιότητα ότι «η κατάσταση δεν θα κλιμακωθεί σε βαθμό που να οδηγήσει σε νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου».
Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους και στα οικονομικά στοιχεία της εβδομάδας, όπως οι λιανικές πωλήσεις, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και τα στοιχεία καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σε μια προσπάθεια να αποτιμήσουν την αντοχή της αμερικανικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων.
Υψηλό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η περίοδος ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, καθώς οι ανακοινώσεις από τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες. Στην ατζέντα ξεχωρίζουν οι επιδόσεις μεγάλων βιομηχανικών και αμυντικών ομίλων, όπως οι 3M, Boeing, Honeywell και Lockheed Martin, καθώς και στρατηγικών για τους κλάδους τους εταιρειών όπως η Tesla (την Τετάρτη 22/4), η UnitedHealth, η American Express, η Intel και η Procter & Gamble.
Τα βλέμματα της αγοράς είναι από τώρα στραμμένα και στην αυριανή κρίσιμη ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του Κέβιν Γουόρς στην προεδρία της Fed, από την αρμόδια Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, μια διαδικασία που δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε τυπική.
«Η Wall Street θα παρακολουθήσει στενά τις απόψεις του Γουόρς για τη νομισματική πολιτική και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, ενώ τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις θα δείξουν πόσο ανθεκτικός παραμένει ο καταναλωτής», σημείωσε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers.
Σε επιπεδο μετοχών, στους κερδισμένους της συνεδρίασης ξεχώρισαν οι φαρμακευτικές παρασκευής σκευασμάτων με ψυχεδελικές ουσίες, όπως η Compass Pathways και η AtaiBeckley, μετά το προεδρικό διάταγμα Τραμπ που επιταχύνει τις εγκρίσεις νέων φαρμάκων του είδους.
Παράλληλα, η Marvell Technology κινήθηκε ανοδικά (περίπου +6%), καθώς η αγορά αποτίμησε θετικά τις συζητήσεις με τη Google για ανάπτυξη νέων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.
Στο ίδιο μοτίβο, ενεργειακές εταιρείες όπως Exxon Mobil και Chevron που συνέχισαν να υποστηρίζονται από την άνοδο των τιμών πετρελαίου, καθώς η ένταση στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε τις προσδοκίες για υψηλότερα κέρδη στον κλάδο. Επιπλέον, η Stanley Black & Decker κατέγραψε άνοδο, καθώς ανακοίνωσε ότι οι δασμοί δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις ετήσιες προβλέψεις της, καθησυχάζοντας την αγορά για τα περιθώρια κερδοφορίας.
Στον αντίποδα, στις χαμένες μετοχές, η AST SpaceMobile βρέθηκε υπό έντονες πιέσεις με πτώση άνω του 6%, μετά την αποτυχία εκτόξευσης δορυφόρου και η Honeywell έχασε έδαφος μετά την ανακοίνωση πώλησης δραστηριότητας, με την αγορά να αξιολογεί τη στρατηγική αναδιάρθρωσης ως αρνητική βραχυπρόθεσμα.
Στον τεχνολογικό κλάδο, μεγάλοι όμιλοι όπως η Meta, η Tesla και η Microsoft κινήθηκαν χαμηλότερα, αντανακλώντας τη γενικότερη αποστροφή ρίσκου και την κατοχύρωση κερδών μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων εβδομάδων. Επίσης, η Amazon και η Alphabet κατέγραψαν απώλειες, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεση σε megacap τεχνολογικές μετοχές εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας και ανησυχιών για πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου.
