Γιώργος Προκοπίου: Το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιό του, «Atokos», διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ
Γιώργος Προκοπίου: Το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιό του, «Atokos», διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ
Το πλοίο διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management και η διέλευσή του σημαίνει ότι η εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου έχει πλέον μεταφέρει περίπου 6,5 εκατ. βαρέλια μέσω των Στενών του Ορμούζ
Ο Έλληνας εφοπλιστής, Γιώργος Προκοπίου, του οποίου τα πλοία έχουν επανειλημμένα διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, έστειλε το μεγαλύτερο υπερδεξαμενόπλοιο πετρελαίου του από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Atokos, ένα δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC (Very Large Crude Carrier) με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 2 εκατ. βαρελιών, κατέγραψε σήμα θέσης στον Ινδικό Ωκεανό την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό υποδηλώνει ότι διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ τις προηγούμενες ημέρες με απενεργοποιημένο τον πομπό εντοπισμού του.
Το πλοίο διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management Ltd., σύμφωνα με ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, και η διέλευσή του σημαίνει ότι η εταιρεία έχει πλέον μεταφέρει περίπου 6,5 εκατ. βαρέλια μέσω των Στενών, αποτελώντας μακράν τον μεγαλύτερο μη ιρανικό μεταφορέα μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Η Dynacom δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στο δημοσίευμα του Bloomberg.
Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών —από όπου πριν τον πόλεμο περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και αντίστοιχο ποσοστό υγροποιημένου φυσικού αερίου— παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη. Αυτό έχει αναγκάσει παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν την παραγωγή τους και έχει ενισχύσει τις τιμές του αργού, καθώς και προϊόντων όπως το καύσιμο αεροσκαφών, το ντίζελ και η βενζίνη.
Την ίδια εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν δικό τους αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία, προσθέτοντας επιπλέον πίεση σε αυτόν που έχει ήδη επιβάλει η Τεχεράνη από την αρχή των εχθροπραξιών.
Πηγή: newmoney.gr
Το πλοίο διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management Ltd., σύμφωνα με ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, και η διέλευσή του σημαίνει ότι η εταιρεία έχει πλέον μεταφέρει περίπου 6,5 εκατ. βαρέλια μέσω των Στενών, αποτελώντας μακράν τον μεγαλύτερο μη ιρανικό μεταφορέα μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Η Dynacom δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στο δημοσίευμα του Bloomberg.
A Greek shipowner whose vessels have repeatedly braved the Strait of Hormuz during the Iran war sent through its biggest oil supertanker since the start of the conflict https://t.co/jb8IRUfz05— Bloomberg (@business) April 17, 2026
Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών —από όπου πριν τον πόλεμο περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και αντίστοιχο ποσοστό υγροποιημένου φυσικού αερίου— παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη. Αυτό έχει αναγκάσει παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν την παραγωγή τους και έχει ενισχύσει τις τιμές του αργού, καθώς και προϊόντων όπως το καύσιμο αεροσκαφών, το ντίζελ και η βενζίνη.
Την ίδια εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν δικό τους αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία, προσθέτοντας επιπλέον πίεση σε αυτόν που έχει ήδη επιβάλει η Τεχεράνη από την αρχή των εχθροπραξιών.
Πηγή: newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
