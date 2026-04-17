Στο κόκκινο ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα στην ΕΕ: Η «θηλιά» των 42 ημερών και τα νέα κυβερνητικά μέτρα στο τραπέζι
Η πίεση στις τιμές και οι φόβοι για ελλείψεις - Καθημερινή αξιολόγηση για το diesel και διεθνής κινητοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ
Υπό έντονη πίεση βρίσκονται οι αγορές καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνει τους φόβους για την επάρκεια των καυσίμων και αυξάνει την ανάγκη για εθνικά μέτρα που θα ανακουφίσουν τους καταναλωτές.
Στο επίκεντρο βρίσκονται το ντίζελ κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα, όπου ήδη καταγράφονται σοβαρές παρενέργειες στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Τις ανησυχίες επιβεβαίωσαν και οι δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο μπλόκο των Στενών θα μπορούσε να οδηγήσει στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση» που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, με άμεσες συνέπειες στην παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.
Ο ίδιος μάλιστα επισήμανε ότι τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη επαρκούν μόλις για περίπου έξι εβδομάδες δηλαδή συνολικά 42 μέρες προβλέποντας ότι αεροπορικές.εταιρείες θα χρειαστεί να περιορίσουν πτητικό έργο για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες. Την ίδια χρονική περίμετρο έχουν θέσει από την αρχή της κρίσης και τα ελληνικά διυλιστήρια θεωρώντας ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού και επαρκή αποθέματα.
