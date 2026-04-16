Με νέο διπλό ρεκόρ απάντησε η Wall Street στην προοπτική ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή
Η Wall Street διατηρεί τα ιστορικά της επίπεδα μετά την ισχυρή ανάκαμψη, αλλά οι γεωπολιτικές εντάσεις κρατούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς - Το μεγαλύτερο ανοδικό σερί για τον Nasdaq από το 2009 - Προς υψηλά εβδομαδιαία κέρδη οι δείκτες
Η είδηση της 10ημερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε μια «καλή συμφωνία» με το Ιράν διατήρησαν «ζωντανές» τις προσδοκίες των επενδυτών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, όσο το τελικό deal δεν έχει οριστικοποιηθεί και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά διατηρώντας στα ύψη το πετρέλαιο, η Wall Street προτιμά να κρατήσει… μικρό καλάθι.
Έτσι και οι τρεις δείκτες κινήθηκαν σε μετριοπαθή επίπεδα, καταφέρνοντας ωστόσο να ολοκληρώσουν τη συνεδρίαση της Πέμπτης σε θετικό έδαφος και μάλιστα με τον S&P 500 και τον Nasdaq να διευρύνουν τα χθεσινά τους ρεκόρ. Ειδικά για τον τεχνολογικό δείκτη, που συμπλήρωσε τη 12η κερδοφόρα συνεδρίαση του, πρόκειται για το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από το 2009!
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones μετά από συνεχείς εναλλαγές προσήμων έκλεισε τελικά με άνοδο 0,24% στις 48.578 μονάδες. Ο S&P 500 συνέχισε την ανοδική πορεία του πάνω από το ορόσημο των 7.000 μονάδων, φτάνοντας σε νέο υψηλό στις 7.041, με αύξηση 0,26%, όπως και ο Nasdaq που «έπιασε» νέο «ταβάνι» στις 24.102 μονάδες ενισχυμένος σε ποσοστό 0,36%.
Με τις επιδόσεις αυτές, ο Nasdaq έχει κερδίσει πάνω από 5% μέσα στην εβδομάδα και ο S&P 500 πάνω από 3% με τον Dow να ακολουθεί με αύξηση άνω του 1%.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,30% και του 2ετούς στο 3,77%.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη της Wall Street μετά τη σημαντική πτώση του Μαρτίου, όταν οι αγορές πιέστηκαν από τις ανησυχίες για πληθωριστικό σοκ λόγω της εκτίναξης των τιμών πετρελαίου μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Στα χαμηλά του Μαρτίου, ο S&P 500 είχε υποχωρήσει πάνω από 9% από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του, ενώ ο Nasdaq είχε καταγράψει απώλειες σχεδόν 14%.
Ωστόσο, το τέλος Μαρτίου και οι πρώτες ημέρες του Απριλίου αποτέλεσαν σημείο καμπής, καθώς η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ενισχύθηκε από τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της σύρραξης. Η ανακοίνωση εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 7 Απριλίου και οι επακόλουθες προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες αναζωπύρωσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές.
Ο Deutsche Bank, μέσω του στρατηγικού αναλυτή της Τζιμ Ριντ, υπογράμμισε την ταχύτητα της ανάκαμψης της αγοράς. «Η ταχύτητα αυτής της ανόδου είναι εντυπωσιακή, με τον S&P 500 να καταγράφει άνοδο +10,7% στις τελευταίες 11 συνεδριάσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις είναι σχετικά σπάνιες.
Πάντως, μεγάλο μέρος της αγοράς παραμένει επιφυλακτική, καθώς ηγέτες και αξιωματούχοι των χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης έσπευσαν να προειδοποιήσουν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να χρειαστεί έως και έξι μήνες για να επιτευχθεί, κάτι που σημαίνει πως τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ θα συντηρηθούν κρατώντας και τις πετρελαϊκές τιμές ψηλά.
Αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της εαρινής συνόδου που διεξάγουν στην Ουάσιγκτον, προειδοποίησαν ότι οι αγορές υποτιμούν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου και το ντόμινο των παρατεταμένων συνεπειών για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
Αντιστοίχως ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Χένρι Πόλσον, κάλεσε τις αρχές να καταρτίσουν εναλλακτικό σχέδιο για να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάρρευση της ζήτησης για την αγορά αμερικανικού δημόσιου χρέους ύψους 31 τρισ. δολαρίων, προειδοποιώντας για «σφοδρές» συνέπειες από την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η κρίση.
Οι επενδυτές έχουν στραφεί εκ νέου στις τεχνολογικές μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος υστερούσε σε σχέση με την ευρύτερη αγορά. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και στη συνεδρίαση της Πέμπτης, παρά το γεγονός ότι τα αρχικά μεγάλα κέρδη σταδιακά περιορίστηκαν.
Μεταξύ των λεγόμενων «Magnificent Seven», η Microsoft ξεχώρισε με άνοδο 2%, αλλά η Tesla υποχώρησε μετά από αναφορές ότι οι πωλήσεις του Cybertruck στηρίζονται σε αγορές από άλλες εταιρείες του Έλον Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX. Η Allbirds σημείωσε πτώση, μετά τη σημαντική άνοδο της προηγούμενης ημέρας.
Στις κερδισμένες και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, μετά τα καλά αποτελέσματα της που ανέδειξαν τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της ζήτησης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ αντιθέτως η μετοχή του Netflix πιέστηκε εν αναμονή των αποτελεσμάτων τριμήνου που θα ανακοινώσει μετά το πέρας της συνεδρίασης.
Γενικότερα η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων συνεχίζεται με έντονο ρυθμό, επηρεάζοντας τις τάσεις στους κλάδους. Η PepsiCo κατέγραψε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενισχύοντας τη μετοχή της κατά περίπου 2%.
Αντίθετα, η Abbott Laboratories υποχώρησε πάνω από 5%, καθώς μείωσε την πρόβλεψη κερδών για το σύνολο της χρονιάς, λόγω επιβάρυνσης από εξαγορά ύψους 23 δισ. δολαρίων.
Στις κερδισμένες της ημέρας και η AMD μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την Bernstein, σε αντίθεση με την καθίζηση της Flutter Entertainment μετά την υποβάθμιση της από την Citigroup.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα