Καμπανάκι από τους φοροτεχνικούς για φορολογικές δηλώσεις σε τιμή ευκαιρίας και «περίεργες» υποσχέσεις για λιγότερο φόρο
Δελεαστικές προσφορές, γρήγορες λύσεις και η προσδοκία επιστροφής που μπορεί να φέρει ελέγχους και επιβαρύνσεις - Τι καταγγέλλει η Ομοσπονδία των φοροτεχνικών
Οι χαμηλές τιμές και οι υποσχέσεις για λιγότερο φόρο λειτουργούν ως ισχυρό «δόλωμα» για χιλιάδες φορολογούμενους κάθε χρόνο. Πίσω από τις φορολογικές δηλώσεις σε τιμή ευκαιρίας δεν κρύβεται απαραίτητα κάτι παράνομο, αλλά μια πρακτική που αξιοποιεί την ανάγκη του πολίτη για άμεσο όφελος και την προσδοκία για λιγότερο φόρο ή επιστροφή.
Όπως όμως προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών (ΠΟΦΕΕ), σε ορισμένες περιπτώσεις οι προσδοκίες αυτές στηρίζονται σε χειρισμούς που δεν αντέχουν στις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται έλεγχοι και να προκύπτουν επιβαρύνσεις.
Η ΠΟΦΕΕ επισημαίνει ότι οι προσφορές παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με «ευκαιριακές» τιμές προωθούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από επιτήδειους, οι οποίοι αξιοποιούν ακόμη και πλατφόρμες συλλόγων ή άλλων φορέων για να προσελκύσουν πελάτες, προβάλλοντας δελεαστικές τιμές και υποσχέσεις φορολογικού οφέλους. Στην πράξη, όμως, «η επιλογή λογιστή δεν μπορεί να γίνεται με όρους προσφοράς», καθώς οι φορολογικές υποθέσεις δεν επιδέχονται πειραματισμούς ούτε εύκολες υποσχέσεις περί μείωσης φόρων.
Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν ήδη αναφορές στην ΠΟΦΕΕ για περιπτώσεις φορολογουμένων που παρασύρθηκαν από τέτοιες πρακτικές. Πίστεψαν ότι μπορούν να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση ή να εξασφαλίσουν επιστροφή χρημάτων, όμως στη συνέχεια βρέθηκαν αντιμέτωποι με φορολογικούς ελέγχους και δυσάρεστες συνέπειες, όταν τα στοιχεία των δηλώσεων δεν επιβεβαιώθηκαν από τις διασταυρώσεις.
Σε αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί μια ολόκληρη «αγορά» γρήγορων και χαμηλού κόστους υπηρεσιών, όπου το βασικό μήνυμα δεν είναι απλώς η υποβολή της δήλωσης, αλλά το αποτέλεσμα. Η φράση «θα πληρώσεις λιγότερα» ή «θα πάρεις επιστροφή» λειτουργεί ως βασικό εργαλείο προσέλκυσης, δημιουργώντας προσδοκίες που δεν επιβεβαιώνονται πάντα. Η διαδικασία γίνεται συχνά εξ αποστάσεως, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στοιχείων, με αποτέλεσμα η δήλωση να αντιμετωπίζεται ως μια τυπική συναλλαγή και όχι ως μια κρίσιμη φορολογική πράξη.
Το πρόβλημα για τον φορολογούμενο ξεκινά τη στιγμή που ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ελέγχου. Με τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ να βασίζονται πλέον σε προσυμπληρωμένα δεδομένα και ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι αποκλίσεις εντοπίζονται πιο εύκολα και η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο τον φορολογούμενο, ακόμη κι αν η δήλωση έχει υποβληθεί από τρίτο.
Η ΠΟΦΕΕ καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να εμπιστεύονται επαγγελματίες με τους οποίους έχουν ήδη σχέση συνεργασίας και γνώση του φορολογικού τους ιστορικού. Η σχέση εμπιστοσύνης και η υπεύθυνη καθοδήγηση δεν μπορούν να υποκατασταθούν από «δελεαστικές» προσφορές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα