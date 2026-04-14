Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την αυτόματη υποβολή για 1,5 εκατ. φορολογούμενους - Η ΑΑΔΕ πατάει την Πέμπτη το κουμπί
Τα σημεία που ανεβάζουν τον φόρο και τι πρέπει να ελέγξετε πριν «κλειδώσει» η φορολογική δήλωση
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, καθώς την επόμενη Πέμπτη η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων για όσους δεν έχουν παρέμβει. Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς, συνταξιούχους και ορισμένους φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια, με τα λάθη να «κλειδώνουν» μαζί με τη δήλωση.
Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονται προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες στο σύστημα, με περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενους να βλέπουν από την έναρξη της διαδικασίας το έντυπο Ε1 έτοιμο. Φέτος, η προσυμπλήρωση επεκτείνεται και στα εισοδήματα από ακίνητα, με αυτόματη μεταφορά στοιχείων από το Ε2 στο Ε1, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων εντάσσονται στην αυτόματη διαδικασία κοντά στα 2 εκατ., έναντι 1,3 εκατ. πέρυσι.
Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας myAADE, της εφαρμογής ή με e-mail ότι η δήλωσή τους είναι έτοιμη και από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια κρίσιμη προθεσμία περίπου 30 ημερών για έλεγχο. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματη οριστικοποίηση και εκδίδει εκκαθαριστικό με τον φόρο που προκύπτει.
