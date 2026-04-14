Το σχέδιο και ο ανοιχτός ορίζοντας για φθινοπωρινές κάλπες, οι υποψήφιοι σε Τρίκαλα και Σέρρες, η γραμμή 4 του μετρό και η Avax, πετάει η Θεσσαλονίκη

Κλείσιμο

Υπομονή μέχρι το επόμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, αν και από εδώ και στο εξής που φτιάχνει ο καιρός… ποιος κρατιέται. Τα διεθνή τα βλέπουμε όλοι με επιφύλαξη και αγωνία, φυσικά και πολλές ελπίδες ότι δεν θα ξαναγυρίσει ο πόλεμος. Πριν πάμε στα τρέχοντα να σας δώσω από τις πηγές μου μια γενική πολιτική εικόνα. Ο σχεδιασμός του Μητσοτάκη είναι αφού ξεπεραστούν τα τρέχοντα εμπόδια, OΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές να πάμε για καλοκαίρι και εφόσον είναι όλα καλά, χωρίς πόλεμο, μεγάλες φωτιές και γενικώς δυσάρεστες εκπλήξεις να «σκεφτούμε τις φθινοπωρινές εκλογές». Λίγο νωρίς ακόμα αλλά αν το σκεφτείτε όχι και τόσο νωρίς, ο χρόνος μετά το καλοκαίρι μετράει ανάποδα για κάλπες.Επιστροφή στα καθημερινά-Από σήμερα το Μ.Μ επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς μετά τη σύντομη ανάπαυλα που έδωσε σε όλους κρίσιμες ανάσες. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης επιστρέφει σήμερα το πρωί στο γραφείο του, ενώ και για τους συνεργάτες του έχει δοθεί γενικό όρντινο να είναι παρόντες. Ξεκινά μια σειρά κρίσιμων συσκέψεων, καθώς μπροστά είναι και η συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για το κράτους δικαίου και τους θεσμούς που έχει ζητήσει ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης πάντως δεν θέλει να περιοριστεί στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, που δεδομένα θα εγείρει η αντιπολίτευση και αναμένεται να προαναγγείλει την έναρξη της διαδικασίας για το Σύνταγμα, με την εισήγησή του να περιέχει και εκπλήξεις. Για παράδειγμα, εκτός από τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, εξετάζεται ακόμα και η αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών (μονοεδρικές και σταυρός), αλλά και το όριο θητειών για βουλευτές και παράγοντες της αυτοδιοίκησης. Βέβαια, μένει να φανεί ποιος θα συναινέσει από την αντιπολίτευση και σε τι, διότι το πράγμα δεν πηγαίνει για ευρύτερες συναινέσεις.Βαρύ κλίμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-Δεν ξέρω τι κατέγραψαν στις εξόδους τους τα στελέχη του Μ.Μ, όμως το κλίμα σε πολλούς αγροτικούς νομούς είναι… ψιλοβαρύ μου λένε. Το Μαξίμου έχει μια εικόνα γιατί έχει κάνει τοπικές μετρήσεις π.χ. μου λένε ότι ο χειρότερος δημοσκοπικά νομός στη Θεσσαλία είναι η Λάρισα. Στη Θεσσαλία κάτι «τσιμπάει» ο Βελόπουλος, έχουν όμως ενισχυθεί και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Πλεύση, ενώ ειδικά στη Λάρισα η Ζωίτσα μπορεί να βγάλει και βουλευτή τον αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα.Οι αντιπεριφερειάρχες στη μάχη-Η ΝΔ πάντως ψάχνει αντίδοτο στη χαμηλή συσπείρωση δια της ενίσχυσης των τοπικών ψηφοδελτίων. Το 2023, μετά τα παράπονα των τοπικών βουλευτών, εξαιρέθηκαν από τα ψηφοδέλτια οι τότε αντιπεριφερειάρχες που είναι δυνατά ονόματα κατά τόπους, με δεκάδες χιλιάδες σταυρούς. Φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτή τη φορά και αρκετοί θα πέσουν στη μάχη του σταυρού στις εθνικές εκλογές.Υποψήφιος ο Παπαστεργίου-Η απουσία της Κατερίνας Παπακώστα από το ψηφοδέλτιο των Τρικάλων στις εκλογές του 2027 ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες ανακατατάξεις στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον νομό. Όσοι είδαν τις μέρες του Πάσχα τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου κατάλαβαν ότι ετοιμάζεται να μπει και αυτός στη μάχη. Μάλιστα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής κατά σύμπτωση βρέθηκε σε ένα ουζερί με τον μέχρι στιγμής πρώτο του νομού Κώστα Σκρέκα και οι «ψίθυροι» από τα γύρω τραπέζια έδιναν και έπαιρναν.Οι Σέρρες-Μιας και λέω για ψηφοδέλτια και στις Σέρρες η άσκηση για τη ΝΔ δεν είναι εύκολη, καθώς από το 1974 και μετά για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει υποψήφιος με το όνομα Καραμανλής. Σε μια μέτρηση που έτρεξε πρόσφατα η ΝΔ δεν πήγαινε άσχημα, έπαιρνε 40%, αλλά αυτά ήταν πριν από τη δεύτερη φάση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτόν τον νομό λέγεται ότι θα πάει καλύτερα ο Βελόπουλος, ενώ λέγεται ότι έχει ενδιαφέρον ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος όμως ειδικά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για το Μαξίμου και τον ίδιον τον Μητσοτάκη.