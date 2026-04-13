Η συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον βραβευμένο δημοσιογράφο Τόμας Φρίντμαν
«Οι απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές - Απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών και το ζητούμενο δεν είναι απλώς να προσαρμοστούμε στα γεγονότα, αλλά να δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Στις ραγδαίες αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρεται ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον βραβευμένο δημοσιογράφο Τόμας Φρίντμαν.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, αναφερόμενος στη νεότερη αρθρογραφία του Φρίντμαν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη στάδιο τεχνολογικής προόδου, αλλά μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης με πολλαπλές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι οι απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές. Αντίθετα, απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών, καθώς και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.
«Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να προσαρμοστούμε στα γεγονότα, αλλά να δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Κάθε συζήτηση με τον Thomas Friedman ξεκινά από κάτι στοχευμένο και καταλήγει πάντα στο ίδιο ερώτημα: το πώς αλλάζει ο κόσμος.
Τα γεγονότα δεν έρχονται πια μεμονωμένα. Συνδέονται.
Από τη γεωπολιτική και τα Στενά του Ορμούζ, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν ένα νέο, πιο σύνθετο περιβάλλον.
Η τελευταία του στήλη κινείται ακριβώς σε αυτή τη γραμμή: η AI δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο προόδου αλλά μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης που επηρεάζει ταυτόχρονα οικονομία, ασφάλεια και ισορροπίες ισχύος.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική.
Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις.
Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς το να προσαρμοστούμε στα γεγονότα. Είναι το να μπορέσουμε δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα.
