Morgan Stanley, BofA, Citi, BNP Paribas, NBG Securities για Metlen: Το 2026 μπορεί να σηματοδοτήσει ισχυρή επαναφορά της κερδοφορίας
Οι τιμές-στόχοι παραμένουν αισθητά υψηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα: η NBG Securities δίνει 58 ευρώ, η Morgan Stanley 55 ευρώ, η BofA 54 ευρώ, η Citi 52 ευρώ και η BNP Paribas 48 ευρώ
Η Metlen γύρισε σελίδα μετά από ένα δύσκολο 2025 και αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από τις πρώτες αναλύσεις μετά τα ετήσια αποτελέσματα, με τους ξένους και εγχώριους οίκους να αναγνωρίζουν ότι η περυσινή χρήση επιβαρύνθηκε από συγκεκριμένα προβλήματα εκτέλεσης. Την ίδια ώρα, επιμένουν ότι το 2026 μπορεί να σηματοδοτήσει ισχυρή επαναφορά της κερδοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές-στόχοι παραμένουν αισθητά υψηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα: η NBG Securities δίνει τα 58 ευρώ, η Morgan Stanley τα 55 ευρώ, η BofA τα 54 ευρώ και η Citi τα 52 ευρώ.
Τα ίδια τα αποτελέσματα του 2025 δεν έκρυβαν εκπλήξεις σε λειτουργικό επίπεδο. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με την αναθεωρημένη καθοδήγηση και πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, όμως ήταν μειωμένα κατά 30% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 314 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 49%, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανέβηκε στα 3,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση πρότεινε μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, κίνηση που αρκετοί αναλυτές διαβάζουν ως ένδειξη εμπιστοσύνης για την επόμενη ημέρα.
Η αδύναμη εικόνα του 2025 αποδίδεται σχεδόν καθολικά σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος ήταν οι ζημιές και οι υπερβάσεις κόστους στο σκέλος των power projects, με τη NBG Securities να υπολογίζει ότι μόνο από τη μονάδα MPP προέκυψαν έμμεσες απώλειες άνω των 250 εκατ. ευρώ από τρία έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία. Ο δεύτερος ήταν οι καθυστερήσεις στο asset rotation, που μετέφεραν μέρος της αναμενόμενης συνεισφοράς προς τα επόμενα τρίμηνα. Την ίδια ώρα, ο τομέας των μετάλλων πιέστηκε από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, παρά την ανθεκτικότητα στις τιμές αλουμινίου και premiums.
Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο στο οποίο εστιάζει τώρα η αγορά: αν τα προβλήματα του 2025 ήταν όντως έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα.
