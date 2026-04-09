Μυτιληναίος (Metlen): Το 2025 ανήκει στο παρελθόν, το 2026 χρονιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης
Η προσωπική δέσμευση προς τους μετόχους και όσα είπε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές
Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά καθοριστική χρονιά για τον όμιλο της Metlen όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 στους αναλυτές.
Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά «ξεχωριστή και γεμάτη προκλήσεις», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η δύσκολη αυτή περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί τελικά «ευλογία μεταμφιεσμένη», καθώς οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στη δομή του ομίλου. Όπως εξήγησε, η εταιρεία προχώρησε σε περαιτέρω απλοποίηση της οργανωτικής της διάρθρωσης, γεγονός που την καθιστά πλέον πιο ισχυρή, πιο ευέλικτη και καλύτερα τοποθετημένη για το μέλλον.
Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ιδίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς και επηρεάζουν άμεσα τις αγορές ενέργειας. Όπως σημείωσε, οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν την παροχή σαφών και σταθερών προβλέψεων για το 2026.
Παρά ταύτα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο όμιλος διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, στοιχεία που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ακόμη και σε περιόδους έντονης αστάθειας.
Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά «ξεχωριστή και γεμάτη προκλήσεις», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η δύσκολη αυτή περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί τελικά «ευλογία μεταμφιεσμένη», καθώς οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στη δομή του ομίλου. Όπως εξήγησε, η εταιρεία προχώρησε σε περαιτέρω απλοποίηση της οργανωτικής της διάρθρωσης, γεγονός που την καθιστά πλέον πιο ισχυρή, πιο ευέλικτη και καλύτερα τοποθετημένη για το μέλλον.
Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ιδίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες μεταβάλλονται διαρκώς και επηρεάζουν άμεσα τις αγορές ενέργειας. Όπως σημείωσε, οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν την παροχή σαφών και σταθερών προβλέψεων για το 2026.
Παρά ταύτα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο όμιλος διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, στοιχεία που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ακόμη και σε περιόδους έντονης αστάθειας.
Στόχος η επιστροφή στην κανονικότητα το 2026Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, επισημαίνοντας ότι η νέα χρονιά δεν θα αποτελέσει περίοδο έντονης ανάπτυξης, αλλά κυρίως φάση σταθεροποίησης και επιστροφής σε μια πιο «κανονική» πορεία.
«Το 2025 ανήκει πλέον στο παρελθόν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της εταιρείας σε τροχιά που ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της προς τους μετόχους.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως τόνισε, το γεγονός ότι οι δυσκολίες της προηγούμενης χρονιάς δεν επηρεάζουν τους μεσοπρόθεσμους στόχους του ομίλου, στέλνοντας θετικό μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα.
Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το 2026, η διοίκηση επανέλαβε ότι το αναλυτικό outlook και το guidance θα παρουσιαστούν, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση Μετόχων 22 Μαΐου 2026.
Μέχρι τότε, η στρατηγική του ομίλου παραμένει προσεκτική, με έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας και στη διαχείριση κινδύνων, αποφεύγοντας επιθετικές κινήσεις σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Προσωπική δέσμευση προς τους μετόχουςΚλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μυτιληναίος έκανε και μια προσωπική αναφορά, επισημαίνοντας τη μακροχρόνια σχέση του με την εταιρεία και την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στους μετόχους.
Όπως δήλωσε, θεωρεί καθήκον του να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα οδηγήσει την εταιρεία ξανά στην πορεία που την είχε καταστήσει διαχρονικά αξιόπιστη και ελκυστική.
«Δεν πρόκειται για μια γενική υπόσχεση, αλλά για μια προσωπική δέσμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσδιορίζοντας το 2026 ως την αφετηρία αυτής της νέας φάσης.
Πηγή: newmoney.gr
