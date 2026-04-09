Metlen: Εκτίναξη τζίρου στα €7,1 δισ., Ebitda στα €753 εκατ. το 2025 εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας
Προτεινόμενο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή - Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ιστορική χρονιά το 2025, με καθοριστικό ορόσημο να αποτελεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η επακόλουθη ένταξή στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK
H Metlen κατέγραψε ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών, αλλά με αισθητή υποχώρηση λειτουργικής κερδοφορίας για τη χρήση 2025. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ. ευρώ, πάνω από την καθοδήγηση των 750 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί στην προειδοποίηση κερδοφορίας του Φεβρουαρίου, επηρεασμένα από επιδόσεις στον τομέα ενέργειας, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 314 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 7,1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου.
Ακολουθούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2025:
• Ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε στα €7.107 εκατ., σε σύγκριση με €5.683 εκατ. το 2024 (+25%), αντανακλώντας τη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.
• Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €753 εκατ., έναντι €1.080 εκατ. το 2024. Η απόδοση το 2025 επηρεάστηκε αρνητικά από
ζημίες στον υπoτομέα M Power Projects (MPP) (ο οποίος πλέον εντάσσεται στον τομέα Renewables, Storage & Energy Transition – MRES ET).
• €314 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €615 εκατ. το 2024. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,20 έναντι €4,46 το
2024.
• Προτεινόμενο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή.
• Τον Αύγουστο του 2025, η METLEN εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και εν συνεχεία εντάχθηκε στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή της, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές.
Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Το 2025 χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικές εντάσεις και αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων. Ωστόσο, το 2025 για τη METLEN ήταν μια ιστορική χρονιά, κατά την οποία με καθοριστικό ορόσημο να αποτελεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η επακόλουθη ένταξή στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK, γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ακολούθησε ένας νέος εταιρικός μετασχηματισμός – ο τρίτος μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία – που αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Παρά το ασταθές λειτουργικό περιβάλλον – καθώς και τις προκλήσεις στον υποτομέα της MPP – η METLEN κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς.
Οι στρατηγικές επενδύσεις που παρουσιάστηκαν κατά το Capital Markets Day (CMD) του Απριλίου 2025 εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα με τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, ενισχύουμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας προφίλ μέσω νέων στρατηγικών πυλώνων, όπως τα Κρίσιμα Μέταλλα – συμπεριλαμβανομένου του Γαλλίου την Κυκλική Μεταλλουργία, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Άμυνας, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και να υποστηρίξουν την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων.
Η METLEN δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η μεταβλητότητα των αγορών ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση μιας εταιρείας. Περίοδοι αυξημένης αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγκρούσεων σε βασικές ενεργειακές περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, τείνουν να ενισχύουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τόσο κινδύνους, όσο και ευκαιρίες για εταιρείες που διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της METLEN, το αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και οι ενεργές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) έχουν σχεδιαστεί, ώστε να περιορίζουν τους καθοδικούς κινδύνους, επιτρέποντας παράλληλα στην Εταιρεία να αξιοποιεί ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Σε τέτοιες περιόδους, οι υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων και οι βελτιωμένες συνθήκες συναλλαγών μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση των εσόδων τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και στον κλάδο των μετάλλων.»
Η διοίκηση αναμένεται να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη εντός της ημέρας.
